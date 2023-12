A primeira missão secreta de asteróide não será a última

Isso poderia incluir “informações sobre os processos de aquecimento que ocorreram no início da história do sistema solar”, disse Andy Rifkin, astrônomo do Laboratório de Física Aplicada da Universidade Johns Hopkins que liderou a missão DART da NASA para impactar um asteroide em setembro de 2022.

“Nunca alcançaremos o centro da Terra”, disse ele. “Portanto, visitar este tipo de objeto nos dará informações que podemos extrapolar para aprender mais sobre a Terra e aplicar isso a diferentes planetas.”

A verdadeira natureza dos asteróides do tipo M permanece obscura, disse Benjamin Weiss, cientista planetário do Instituto de Tecnologia de Massachusetts e investigador principal adjunto da missão Psyche. Embora a “suposição predominante” seja que os asteroides do tipo M sejam metálicos, não temos certeza disso, disse ele.