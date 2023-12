Pinkbike Awards 2023: Vencedor da Inovação do Ano

O Prêmio Inovação deste ano vai para…

Unidade de caixa de velocidades Pinhão E-Drive

A Pinion Motor Gearbox Unit (MGU) conquistou a vitória em grande parte porque, de todas as grandes inovações indicadas para este prêmio, o E-Drive tem o maior potencial para mudar para melhor a forma como os eMTBs de suspensão total são projetados.

Ao concentrar o peso em torno do eixo pedaleiro, o Pinion E-Drive aumenta de forma mensurável a relação entre a massa suspensa e a não suspensa, algo que é amplamente reconhecido como benéfico para o comportamento geral do veículo. Com apenas um pinhão na roda traseira, os projetistas de suspensão só precisam considerar uma posição da corrente, em comparação com as 11 ou 12 posições da corrente que vêm com um cassete moderno de amplo alcance.

Ao incluir todo o hardware necessário para conectar 9 ou 12 engrenagens umbilicais junto com o motor de 85 Nm, o Pinhão também elimina descarrilamentos inadequados. Diz-se também que esta unidade única e compacta fornece funcionalidade livre de manutenção por 10.000 km – exigindo nada mais do que uma troca de óleo de 10 minutos depois disso. Esta é uma melhoria surpreendente em relação ao atual sistema de transmissão acionado por desviador e pode ser considerada ainda mais impressionante tendo como pano de fundo a confiabilidade dos atuais motores de acionamento intermediário que são comumente usados.

Nas bicicletas normais, a caixa de velocidades oferece todas estas vantagens. No entanto, o peso adicional e o arrasto no sistema foram fatores que limitaram a absorção. Quando a tecnologia é combinada com um motor, estes dois factores são largamente esquecidos. Ah, e ao contrário de alguns sistemas de caixa de velocidades apenas com pinhão, as unidades E-Drive beneficiam de uma transmissão mais ergonomicamente agradável (em vez de uma que se revelou lamentavelmente impopular).

Embora a primeira impressão de Ralf Hauser sobre o Pinion E-Drive tenha sido amplamente positiva, ainda não passamos por nenhum teste de longo prazo da tecnologia. Temos um bom entendimento da capacidade da Pinion de produzir tecnologia confiável de caixas de câmbio, mas a confiabilidade do componente de acionamento ainda não foi determinada. Ainda não vimos nenhuma bicicleta de produção completa com um MGU de 9 ou 12 velocidades, embora o Rotwild RX.1000, o Simplon Rapcon PMAX Pinion e o Bulls Vulca Evo pareçam prestes a mudar isso em breve.

Conforme mencionado no artigo de nomeação, a Pinion também oferece seu sistema Smart.Shift sem motor para uso em bicicletas normais – o que significa que agora está disponível um câmbio eletrônico em vez do câmbio giratório que a Pinion usa há anos. A mudança rápida combinada com a confiabilidade da caixa de câmbio poderia ajudar o sistema a obter ampla aceitação, mas, independentemente disso, é inegavelmente um avanço inovador.