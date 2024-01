A perturbação eleitoral pela inteligência artificial representa o maior risco global em 2024

Olhando para o futuro, o equilíbrio de riscos para a próxima década está a mudar para condições climáticas extremas e mudanças decisivas na ordem política mundial, com dois terços dos inquiridos esperando que um novo mundo multipolar ou fragmentado tome forma.

“A IA pode construir modelos para influenciar um grande número de eleitores de uma forma que nunca vimos antes”, disse Carolina Klint, diretora comercial para a Europa da consultoria Marsh McLennan, coautora do relatório, a Silvia Amaro da CNBC.

Ela acrescentou: “Os líderes mundiais devem unir-se para enfrentar as crises de curto prazo, bem como estabelecer as bases para um futuro mais resiliente, sustentável e inclusivo”.

Ucrânia: Rússia ataca Adviika no leste “com combates ferozes e contínuos”

“Uma ordem global instável, caracterizada pela polarização e pela insegurança, e pelo agravamento dos impactos das condições meteorológicas extremas e da incerteza económica, está a criar uma propagação acelerada de riscos – incluindo a desinformação e a desinformação”, afirmou Saadia Zahidi, Diretora-Geral do Fórum Económico Mundial.

Os riscos combinados “ampliam a capacidade do mundo de se adaptar aos seus limites”, afirmaram os autores do relatório, apelando aos líderes para que se concentrem na cooperação global e na construção de barreiras de proteção para os riscos emergentes mais perturbadores.

O relatório do Fórum Económico Mundial, também produzido em colaboração com o Zurich Insurance Group, entrevistou mais de 1.400 especialistas em risco globais, decisores políticos e líderes da indústria em Setembro de 2023 sobre as suas maiores preocupações globais.

Os acontecimentos climáticos extremos, as mudanças críticas nos sistemas terrestres, a perda de biodiversidade e o colapso dos ecossistemas, a escassez de recursos naturais e a desinformação e a desinformação são classificados como os riscos mais prováveis ​​nos próximos 10 anos. Os resultados negativos resultantes das tecnologias de IA também foram identificados como uma preocupação a longo prazo.

Os riscos mais frequentemente mencionados nos próximos dois anos, por ordem, foram: desinformação e desinformação, fenómenos climáticos extremos, polarização social, insegurança cibernética e conflitos armados entre Estados. Também no top 10 estão a falta de oportunidades económicas, a inflação, a migração involuntária, a recessão económica e a poluição.

“Os avanços da IA ​​irão perturbar radicalmente as expectativas de risco para as organizações, muitas das quais lutam para responder às ameaças decorrentes da desinformação, da desintermediação e do mau julgamento estratégico”, afirmou Clint no relatório.

“Ao mesmo tempo, as empresas têm de negociar cadeias de abastecimento que se estão a tornar mais complexas devido à geopolítica, às alterações climáticas e às ameaças cibernéticas de um número crescente de intervenientes maliciosos. Será necessário um foco incansável para construir resiliência a nível regulamentar, nacional e internacional. níveis – ela acrescentou: “Há uma maior colaboração entre os setores público e privado – para lidar com este cenário de risco em rápida evolução.”

O relatório surge no momento em que os líderes mundiais se reúnem na próxima semana em Davos, na Suíça, para a cimeira anual do Fórum Económico Mundial, onde discutirão questões globais, incluindo os conflitos em curso na Europa e no Médio Oriente, a economia e a tecnologia, sob o slogan “Reconstruindo”. confiar.”

Também ocorre no momento em que o mundo inicia um ano histórico de eleições, com Taiwan iniciando eleições neste fim de semana, que também estão programadas para ocorrer nos Estados Unidos, Índia, Rússia, África do Sul e México.

Em riscos globais separados 2024 um relatório Divulgado na segunda-feira, o Eurasia Group classificou as próximas eleições nos EUA como o maior risco do ano, com a “IA não governada” também classificada entre os cinco primeiros.

Ian Bremmer, presidente e fundador do Eurasia Group, disse numa conferência de imprensa que dadas as ramificações mais amplas do resultado eleitoral, a empresa de consultoria “não teve escolha” senão classificar os riscos antes das guerras entre a Rússia, a Ucrânia, Israel e o Hamas. .