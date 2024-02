Os ataques podem incendiar sua base, mas não entre em pânico. Certifique-se de saber como apagar incêndios no Palworld com estas maneiras rápidas e fáceis.

Você provavelmente já viu clipes mostrando o que geralmente acontece durante ataques no Palworld. O puro horror de ver uma base bem mantida inevitavelmente virar cinzas enquanto o caos se instala é algo que ninguém quer experimentar no jogo.

Ou talvez você mesmo tenha experimentado isso e precise começar tudo de novo. De qualquer forma, as bases podem pegar fogo o jogonão importa o quão legais ou engenhosos eles pareçam.

O artigo continua após o anúncio

O artigo continua após o anúncio

Felizmente, existem maneiras de lidar rapidamente com incêndios em estruturas de madeira. Aprenda como apagar incêndios no Palworld para proteger sua preciosa base.

Como apagar incêndios em sua base no Palworld

Par de bolso Apenas não construa nada em sua base temporária para o chefe destruir.

Existem duas maneiras fáceis de apagar incêndios no Palworld. O primeiro requer que você tenha amigos do tipo Água por perto. Fuack, Penking ou Celeray são os que você normalmente encontrará na natureza quando estiver começando, e é melhor ter alguns deles em sua base, para garantir.

A assinatura do deserto Grátis e ganhe: Menos anúncios|Modo escuro|Jogos, TV, filmes e programas de tecnologia

O artigo continua após o anúncio

Além de regar suas plantações, os amigos da água também podem ajudá-lo a apagar incêndios quando colocados perto de uma estrutura em chamas. Sua base provavelmente será salva se o fogo não se espalhar muito.

READ Finalmente sabemos como o antigo concreto romano conseguiu durar milhares de anos: ScienceAlert O artigo continua após o anúncio

Existe outra maneira de apagar incêndios, embora isso interrompa brevemente a imersão. Para fazer isso, você precisará entrar no modo de construção e desmontar as partes em chamas de sua base. Tudo o que você desmontar desaparecerá com as chamas.

O artigo continua após o anúncio

Como prevenir incêndios em sua base no Palworld

Se quiser evitar que a sua base fique exposta ao fogo, recomenda-se construir uma base de pedra ou aço. Embora esses materiais possam ser danificados durante os ataques, eles são mais duráveis ​​e não pegam fogo, ao contrário da madeira.

É preciso algum trabalho para obter todos os materiais e, se você não estiver muito interessado nisso, também poderá desativar os ataques nas configurações do jogo. Felizmente, as configurações podem ser ajustadas independentemente do quão longe você esteja no jogo. Então, se você mudar de ideia mais tarde, fique à vontade para jogar novamente.

O artigo continua após o anúncio