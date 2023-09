A nova variante do coronavírus BA.2.86 está agora em 5 estados. Aqui está o que você deve saber

Mais autoridades de saúde nos Estados Unidos estão relatando novos casos da variante BA.2.86 do coronavírus.

A equipe de sequenciamento do genoma do Hospital Metodista de Houston disse na quinta-feira que identificou o primeiro caso no Texas e que ele é membro da equipe. Escrito em X, anteriormente conhecido como Twitter. No mesmo dia, o Diretor do Departamento de Saúde de Ohio, Dr. Bruce Vanderhoff Ele confirmou a descoberta de um caso em seu estado.

Esses estados se juntam a Michigan, Nova York e Virgínia, de acordo com autoridades de saúde e o Global Open Genome Sequencing Database Jesid.

Existiam centenas de variantes do vírus SARS-CoV-2 original que levaram à pandemia de COVID-19 em Janeiro de 2020, mas a maioria acabou por desaparecer.

Especialistas em saúde pública de todo o mundo estão rastreando BA.2.86 devido ao grande número de mutações.

Hanna A. BULLOCK/ALAZIBI TAMIN/CDC via AP, ARQUIVO

“Está começando a se espalhar aqui nos Estados Unidos, assim como em outras partes do mundo. É claramente contagioso, como todas essas variantes sub-Omicron”, diz o Dr. William Schaffner, professor de medicina preventiva e doenças infecciosas na UCLA. . Centro Médico da Universidade Vanderbilt disse à ABC News. “Como todos sabemos, estes vírus da Covid não estão localizados apenas num país ou noutro.

BA.2.86 foi a cepa detectada pela primeira vez na Dinamarca em 24 de julho deste ano, depois em Israel, seguida por Michigan em agosto. Desde então, foi relatado no Canadá, Inglaterra, França, Portugal e África do Sul, de acordo com o GISAID.

Tem mais de 30 mutações na proteína spike – que o vírus utiliza para se ligar e infectar células – razão pela qual Schaffner disse que ele e outros especialistas acreditam que pode estar a contribuir para um aumento nas hospitalizações por coronavírus nos Estados Unidos.

Os dados foram atualizados na segunda-feira pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças Constatou que as hospitalizações aumentaram 18,8% na semana encerrada em 19 de agosto.

o Os dados mais recentes do CDC Parece que EG.5, outra filial da XBB, é atualmente responsável por um número significativo de casos de coronavírus nos Estados Unidos

“É possível [BA.2.86] “Isso contribuirá para o que está por aí, mas pode não se tornar a cepa dominante”, disse Schaffner.

Isto ocorre no momento em que o comitê consultivo dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças se prepara para se reunir em 12 de setembro para discutir novos reforços direcionados às subvariantes do coronavírus. Espera-se que os reforços estejam disponíveis em meados de setembro.

Embora não esteja claro quão eficazes são os novos reforços na proteção contra BA.2.86, a vacina atual foi projetada para atingir o XBB, o que significa que poderia fornecer proteção adequada contra doenças graves e hospitalização, disse Schaffner.

Nas próximas duas semanas, as autoridades irão monitorizar o quão contagiosa é esta variante e a rapidez com que se espalha.

Caroline Bryman/EPA via Shutterstock

Uma ferramenta importante que pode ser usada são os dados de águas residuais. Amostragem de águas residuais é como Autoridades da cidade de Nova York BA.2.86 detectado. As autoridades disseram que a amostra não veio de um residente local, mas a presença da estirpe nas águas residuais significa que está, sem dúvida, a espalhar-se.

Especialistas em saúde pública disseram anteriormente que o rastreamento de esgoto é uma boa ferramenta de detecção precoce para detectar possíveis aumentos no futuro.