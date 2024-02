A nostalgia do Sony Walkman leva a um mercado aquecido para tecnologias antigas

Estilo de vida

A nostalgia combinada com a curiosidade entre os jovens criou um mercado aquecido para tecnologias antigas, incluindo o outrora adorado Sony Walkman.

Shaith – Stock.adobe.com

Rolo de fita.

Durante o apogeu do Sony Walkman no final da década de 1980, a empresa controladora do Apple iPhone daquela época se uniu à Tiffany & Co. Para criar uma versão prateada do toca-fitas pessoal portátil, em homenagem ao 10º aniversário do aparelho de audição ridiculamente popular.

Apenas 250 Walkmans especiais foram fabricados, muitos dos quais foram entregues diretamente a alguns dos maiores nomes da música.

Hoje, muito depois de a tecnologia revolucionária ter se tornado obsoleta, o colecionador de Walkman Mark Ip é o orgulhoso proprietário não de um, não de dois, mas de três Walkmans Tiffany – nos quais gastou um total de cerca de US$ 10 mil para retirá-los de um mercado de colecionadores surpreendentemente forte. O guardião relatou.

O Walkman era o iPhone da Apple da sua época – um símbolo de status indispensável que muitos não podiam pagar. Linda Bestwick – Stock.adobe.com

Ip, 60 anos, é um importante colecionador de Walkman; Ele pretende encontrar os melhores modelos que puder encontrar, que ele exibe em sua popular página do Instagram, @boxedwalkman.

“Tenho um pouco de TOC”, disse Yip a um repórter do Guardian. “Porque não estou satisfeito apenas com as unidades individuais. Quero a embalagem original, os manuais do usuário e os fones de ouvido.

“Como todos os colecionadores de arte, você é um perfeccionista”, disse ele. “O ideal é uma caixa nova, nunca tocada, sem arranhões, sem poeira. É quase impossível, mas farei o possível para esperar com paciência.

Muitos dos exemplares de sua coleção são tão perfeitos que Ip decidiu exibi-los há alguns anos para apreciação do público.

“Esta é uma das minhas missões ao colecionar Walkmans”, disse ele, para apresentar aos jovens algo que significa muito para a geração mais velha. Muitos dos participantes mais jovens estavam “vendo um toca-fitas pela primeira vez”, disse ele. “A maioria deles estava realmente curiosa, fascinada pela sua mecânica.

Para o colecionador residente em Hong Kong, o trabalho é uma questão muito pessoal – ele mantém cerca de 20 dispositivos sempre à mão, apenas para brincar; Ele disse que a obsessão de Yip remonta à sua juventude, quando ele não tinha condições de comprar um Walkman próprio.

O popular Sports Walkman era um acessório popular na cintura dos viciados em fitness da época. Fotos de Nicola.K. – Stock.adobe.com

“Quando eu estava no ensino médio, um dos meus colegas teve o primeiro modelo, que era… TBS-L2. O som estéreo parecia muito bom. Ele se lembra de ser portátil.

Só anos depois, quando esses dispositivos não eram mais necessários e tudo foi esquecido, é que Yip começou a construir seu vasto tesouro de toca-fitas – cerca de 1.000 deles, ele estimou, mas estava relutante em abrir mão de qualquer um deles. , pelo menos por enquanto.

Não é assim Steven Ho, eBay ativo Que lista Walkmans bem conservados por até US$ 3.780 – embora a maior parte do que ele vende, ele admite, custe muito menos. Ele diz que atende todas as idades, desde Geração

O Walkman está em exibição em uma exposição de arte japonesa no Victoria and Albert Museum, em Londres. Imagens Getty

“Antes das redes sociais, era apenas para as gerações mais velhas”, disse ele ao The Guardian. “Mas desde as redes sociais – Instagram, Facebook, seja lá o que for – os adolescentes são expostos a coisas antigas.

Este aposentado de 50 anos de Hong Kong, que agora mora no Reino Unido, trabalhou no departamento de marketing da Sony na década de 1990 – e para ele isso é mais do que apenas um negócio. Seus Walkmans são um elo vital com um passado querido.

“Como cresci com os produtos Sony e trabalhei para a Sony, tenho paixão pelos produtos deles”, disse Hu. “Naqueles anos, a Sony era como a Apple de hoje. Eu era um adolescente normal. Tinha um Sony Walkman, um rádio Sony, tudo Sony.

Pelo menos um colecionador admitiu ter mil Walkmans guardados – com pouco ou nenhum interesse em colocá-los à venda. Ned Boneco de Neve – Stock.adobe.com

Quando se mudou para a Inglaterra em 2020, trouxe consigo sua premiada coleção, incluindo centenas de Walkmans, Discmans e reprodutores de MiniDisc.

Ele tenta se limitar a um orçamento de cerca de US$ 600 para novas aquisições, mas admite pagar pouco menos de US$ 2.500 por um de seus Walkmans Tiffany.

Ele disse: Não, isso não está à venda e nunca estará.

“Eu compro mais do que vendo”, admitiu, e um dos seus lugares favoritos para encontrar novas aquisições é o Japão, onde os mercados de rua podem estar cheios de descobertas, embora hoje em dia os empresários na China estejam a usar tecnologia de impressão 3D. Isso ajuda a manter viva a febre do Walkman, disse ele.

“Como os walkmans são muito caros, as pessoas estão fabricando peças de reposição, o que aumenta sua vida útil”, disse ele, embora tecnologias antigas como essa tenham alguns truques para prolongar a vida útil – contanto que você tenha baterias normais em mãos. , por exemplo, um Walkman pode durar para sempre.

Tente trazer seu antigo iPhone de volta à vida depois de cinquenta anos e veja no que dá.

Carregue mais…



{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}