As análises de usuários do Metacritic para Skull and Bones estão abertas a pontuações “geralmente desfavoráveis”.

Apesar das alegações de ser uma experiência de serviço ao vivo “quádruplo A”, a pontuação do Metacritic do usuário Skull and Bones sofreu um impacto desde o lançamento do jogo de navio pirata na sexta-feira, 16 de fevereiro.

Com base nas pontuações de 222 usuários registradas até agora, a pontuação do usuário de Skull and Bones é de apenas 2,8 em 10, tornando-o o jogo com a classificação mais baixa de 2024 lançado até agora quando classificado por Usuário aponta sozinho.



Vamos jogar cooperativo em Skull & Bones no PS5! – Deck ou tesouro enterrado? Encontre aqui!





As reclamações concentram-se principalmente em “Decepcionante e sem brilho“o jogo,”Design ruim“O fim do jogo, e ele finge que é.”tedioso“, com muitos jogadores comparando-o desfavoravelmente com Sea of ​​​​​​Thieves e até mesmo Assassin's Creed: Black Flag, que agora tem 11 anos.

“Onde está a outra metade do jogo? 10 anos de desenvolvimento e tivemos um downgrade [Assassin’s] Jogo de credo. incrível,” Ele disse Um jogador infeliz.

Mas nem tudo é ruim; 18% dos jogadores deixaram uma crítica positiva, com um comentário ditado: “Obrigado Ubisoft por este título AAAA incrível, eu realmente adorei, Chef's Kiss. ​​Mal posso esperar para ver o que esse gênio gênio vai trazer para a empresa!!!”

A pontuação crítica é um pouco melhor e atualmente está em média 64 de 100 pontos possíveis em todas as plataformas.

O presidente da Ubisoft, Yves Guillemot, descreveu recentemente Skull and Bones como um jogo de navio pirata com serviço ao vivo “quádruplo A”.

Ao discutir o tão esperado projeto com investidores no início desta semana, Guillemot justificou o lançamento do jogo de serviço ao vivo a um preço de £ 70 porque é uma experiência totalmente configurada que também é suportada por um passe de batalha, premium e moeda do jogo. Comprar.

“Você verá que Skull and Bones é um jogo completo”, disse Guillemot na época. “É um jogo muito grande e sentimos que as pessoas realmente verão o quão amplo e completo ele é. Portanto, é um jogo completo entre os quatro primeiros que trará resultados no longo prazo.”