O Google prometeu consertar o Gemini e algumas melhorias já estão em vigor

O que você precisa saber

Dias depois de o Google lançar o Gemini e seus novos aplicativos móveis, Jack Krawczyk, líder de produto da empresa para o Gemini, prometeu que as correções viriam em breve.

Menos de uma semana depois, Krawczyk deu continuidade a algumas melhorias no Gemini que já haviam sido implementadas.

As correções incluem melhores entradas de voz no Android, menos erros de login e menos rejeições.

O Google recentemente reformulou seus esforços de IA, renomeando Bard para Gemini e lançando novos recursos, como suporte Gemini em dispositivos móveis. Mas não foi perfeito, pelo menos não no lançamento. O lançamento foi lento, então nem todos os usuários têm acesso a todos os novos recursos do Gemini. Aqueles que conseguiram acessar a funcionalidade mais recente do Gemini encontraram alguns problemas.

No entanto, o Google foi rápido em responder a essas preocupações. Jack Krawczyk, gerente de produto Gemini do Google, garantiu aos usuários que soluções estão a caminho. Embora alguns problemas permaneçam, Krawczyk Vá para X (antigo Twitter) Com atualização de sexta-feira. Isso aconteceu um dia depois que o Google surpreendentemente reforçou seus modelos de IA com a versão 1.5 Pro.

Quando Krawcheck notou pela primeira vez que o Google estava trabalhando rapidamente para corrigir alguns dos bugs mais significativos do Gemini, as rejeições estavam no topo de sua lista. Agora, Krawczyk diz que o Google reduziu o número de rejeições pela metade em pouco mais de uma semana desde o lançamento do Gemini.

Além disso, o Google atualizou o aplicativo Gemini para inserir solicitações de voz automaticamente após o usuário terminar de falar. A mudança tem como objetivo fazer com que o uso do Gemini seja semelhante ao uso do clássico Google Assistant. Anteriormente, os usuários tinham que inserir manualmente seus pedidos depois de falar, o que limitava a utilidade do Gemini como assistente viva-voz.

O aplicativo móvel Gemini foi inicialmente limitado aos Estados Unidos, embora desde então tenha sido lançado em mais países. O assistente de IA também era limitado no suporte a idiomas. Essa limitação forçou usuários ansiosos a alterar a configuração de idioma de seus dispositivos Android para inglês, na esperança de permitir o login. Houve alguns erros de login relacionados ao uso deste método para ativar o Gemini, mas Krawczyk diz que muitos desses erros foram corrigidos.

Gemini (https://t.co/4axIwqpUYX) Atualização/recapitulação do fim de semana: Todos que participaram ficaram surpresos ao usar o Gemini para ajudá-los em coisas como iterar uma estratégia de negócios usando sua estrutura preferida, trabalhando em possíveis soluções para codificação maligna…16 de fevereiro de 2024 Ver mais

Gemini também está mais amplamente disponível para usuários do Android a partir de agora. “A maioria dos usuários tem acesso móvel no iOS por meio do Google app e Android assinando o Assistant”, escreveu Krawczyk. “Ainda continuamos a implementá-lo gradualmente.”

Se olharmos a lista inicial de “coisas para consertar o mais rápido possível” de Krawczyk, descobriremos que há algumas coisas que não estão resolvidas. Alguns desses recursos incluem suporte mais amplo para tarefas auxiliares, assistência de programação e a remoção de algumas proteções “enfadonhas”. Presumivelmente, as soluções para esses problemas ainda estão a caminho.

Mas dada a rapidez com que o Google está lançando as primeiras melhorias do Gemini, provavelmente não demorará muito mais.