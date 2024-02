Revisões do IPC de referência dos EUA: o IPC de dezembro foi revisado de +0,3% para +0,2%

O IPC de Dezembro excluindo alimentação e energia manteve-se inalterado em +0,3%.

Novembro +0,2% vs. +0,1%

Outubro +0,1%, inalterado

O núcleo do IPC do quarto trimestre não foi revisto para um aumento anual de 3,3%.

O núcleo do IPC anual de seis meses caiu de 3,3% para 3,0% (esta é a principal medida do Fed).

O dólar americano caiu inicialmente após as revisões do IPC, algumas das quais são um alívio, uma vez que as revisões não foram mais altas como no ano passado.

Como lembrete, Powell destacou estas mudanças como mudanças importantes que o Fed estará acompanhando de perto:

Um dado que observarei de perto são as revisões programadas da inflação medida pelo IPC, previstas para o próximo mês. Lembre-se que há um ano, quando parecia que a inflação estava a cair rapidamente, a actualização anual de factores sazonais eliminou esses ganhos. Em meados de Fevereiro, receberemos o relatório do IPC de Janeiro e as suas revisões para 2023, o que poderá alterar o quadro da inflação. Espero que as análises confirmem os progressos que temos visto, mas uma boa política baseia-se em dados e não em esperança.

O relatório do IPC de janeiro será divulgado na próxima quinta-feira, e as estimativas atuais são de que a leitura anual caia de 3,4% para 2,9%, em grande parte devido a um declínio na leitura mensal de +0,5% a partir de janeiro de 2023.

Há um gráfico de CPI anual para revisão prévia.

IPC dos EUA aa

Abaixo está o gráfico de pré-revisão m/m: