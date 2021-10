A defesa da Geórgia não é apenas boa – pode muito bem ser a “melhor de todos”

O futebol americano universitário não é unânime, mas se você pedir a fãs suficientes para nomear a melhor defesa que o esporte já viu neste século, provavelmente obterá uma resposta óbvia: 2011 Alabama. O caso do Crimson’s Tide é impressionante, não importa quais lentes sejam usadas para examiná-lo. narrativa? Esta equipe venceu o jogo do Campeonato Nacional por um placar de 21-0, em uma revanche com a equipe LSU que havia derrotado anteriormente por 9-6. profissionalmente? Quatorze jogadores desta defesa Torne-se um Draft da NFL. E estatisticamente? Uma combinação de métricas convencionais e avançadas sugere que o Bama 2011 é a melhor defesa do século. Nick Saban O melhor treinador de sua época, e que a defesa de 2011 é sua moeda magistral.

Em qualquer momento nos últimos dez anos, tem sido razoável supor que a defesa não será enfrentada em pé de igualdade. As jardas e os pontos projetados adicionados por jogo aumentaram gradualmente, mas de forma constante, indicando que a defesa havia se tornado muito mais difícil do que era na época. Nenhuma equipe sentiu o cheiro da sequência de números defensivos do Bama em 2011, e os dois últimos campeões nacionais o fizeram Ele era Especialmente boba no crime. Mas, em meados de 2021, a defesa do Tide de 2011 corre o risco real de enfrentar seu próprio jogo, pelas mãos do mesmo técnico que ajudou a comandar a unidade há uma década. Kirby Smart, ex-coordenador defensivo de Saban e atual treinador da Geórgia, montou a melhor defesa do esporte em anos.

O número 1 do seed Dogs cedeu 33 pontos em seis jogos, todos eles vitórias. Ninguém marcou mais de 13 gols na Geórgia e dois não marcaram nada. A defesa da Geórgia deu dois touchdowns, o mesmo valor que marcou, e também acrescentou segurança. Os 5,5 pontos permitidos dos Bulldogs por jogo seriam os mais baixos do século, antes dos 8,15 do Bama de 2011 (para que ninguém pensasse que é resultado de sua programação do início da temporada, a Geórgia permitiu que os pontos por jogo caíssem para 5,2 apenas para as equipes do Power 5, em comparação com 7,8 no Alabama há uma década). O grupo tem dados que remontam a 2004, 3,56 da Geórgia está atrás de 3,32 do Bama de 2011 e 3,47 da Carolina do Norte de 2004. Nos pontos de ataque projetados permitidos por jogo, o número de -0,35 da Geórgia está atrás do Bama de 2011 -0,33 para o primeiro lugar desde pelo menos 2004 .

READ Boletim: Classificação de perdas do The Steelers Week 2 para o Las Vegas Raiders A defesa da Geórgia continua fechando a porta Defesas de times de futebol americano universitário com o menor número de EPA permitido por jogo desde 2004 temporada Equipe Registro EPA / PLAY permitido 2021 Georgia 6-0 -0,35 2011 Alabama 12-1 -0,33 2006 Virginia Tech 10-3 -0,29 2021 Sim 6-0 -0,26 2016 Alabama 14-1 -0,26 2008 TCU 11-2 -0,25 2008 cal sul 12-1 -0,25 2004 Virginia Tech 10-3 -0,25 2009 Alabama 14-0 -0,25 2014 Clemson 10-3 -0,24 Estatísticas de 2.021 durante as partidas de 9 de outubro. Fonte: ESPN Stats & Information Group

Repetidamente, e em diferentes escalas, o quadro é claro: 2011 Bama foi o padrão ouro e 2021 a Geórgia ameaça essa posição de uma forma sem precedentes.

A área mais importante em que o Smart copiou Saban é o recrutamento de Saban. O Alabama foi uma única força de recrutamento durante a maior parte do período de Saban, inscrevendo-se na primeira classe do país Todos os anos de 2011 a 2017, de acordo com as classificações da 247Sports Composite Team, aprovadas pela indústria. As marés ainda são de grande elite, e em 2021 são Inscrito na categoria com melhor classificação Na história das classificações de emprego. Na última meia década, porém, Dawgs ingressou na Tide no nível mais alto de aquisição de jogadores. Em 2016, o primeiro ano de Smart, a Geórgia ficou em sexto lugar na lista dos times mais talentosos da subdivisão do Football Bowl, Com base nas classificações de recrutamento de seus jogadores Em 247Sports ‘Team Talent Composite. A SMART se inscreveu em duas classes A-grade em 2018 e 2020 e, em 2020, a Geórgia havia se inscrito Bama passou por muito nas classificações dos jogadores. Em 2021 será Tide and Dawgs Principalmente empatado no topo.

A ascensão dos Dawgs como força de recrutamento de 1B a 1A de Bama é atribuída apenas em parte a Smart e sua equipe. Isso ajuda muito no caso da Geórgia Produziu uma participação cada vez maior das principais perspectivas corporativas do país Assim como Smart ganhou força em Atenas. Mas o resultado final, independentemente da combinação de fatores determinantes, é que as peças de xadrez inteligentes que podem se mover pelo tabuleiro defensivo são melhores e mais rápidas do que seus oponentes. É fácil ver como vale a pena. Um exemplo é que a Geórgia ataca 18,8 por cento das retiradas dos oponentes, sua taxa mais baixa sob o SMART, mas recebe sacos com 12,1 por cento das retiradas – o de cima taxa em SMART.

Depois que a Geórgia venceu a Carolina do Sul 40-13 Em setembro, um repórter perguntou ao técnico do Losers, Shane Beamer, se a Geórgia havia feito algo em particular com seus esquemas para tornar a vida tão miserável no ataque na Carolina do Sul. Ele era viciado em drogas indignação na explicação Que, não, a Geórgia não precisava fazer nada de especial para intimidar seus jogadores. “Eles têm quase 100 jogadores de futebol cinco estrelas em sua defesa”, disse ele. Eles têm uma linha defensiva [Jordan Davis] Ele pesa 340 libras e tem um desempenho melhor do que todos os envolvidos nesta chamada. Eles têm uma defesa defensiva de cinco estrelas. É grande, encorpado e rápido. Quer dizer, fora isso, eles são muito legais. É por isso que eles têm a maior defesa do país. O futebol é difícil de administrar, então não houve nenhum esquema mágico que eles lançaram esta noite. Eles têm recrutas cinco estrelas em todo o lugar e realmente jogam fisicamente ”. Ele concluiu:“ Droga ”.

Isso é principalmente. Mas não é todos que simples. Smart passou anos plantando as sementes de uma defesa dominante como a defesa do Bama de 2011, mas construída para uma era diferente no futebol universitário. Um bom exemplo é o exercício inteligente que o trouxe para a Geórgia logo depois que ele assumiu o emprego. O “exercício de Oklahoma” é um dos elementos essenciais do futebol no qual os jogadores, geralmente cada um em uma posição de atacante, fecham as trombetas em uma área fechada e tentam colocar uns aos outros no chão. (furar Tem criticas.) Smart tem uma peculiaridade nos exercícios, que ele chama de “Milênio de Oklahoma”. Ele funciona em um espaço aberto para imitar posições de passe difusas, à medida que os receptores e as costas defensivas se engajam e criam exercícios de entrada em campo aberto adequados para a era do rifle, em vez de uma formação I.

A defesa da Geórgia é adaptada para combinar com seu tempo e também aparece nos dias de jogo. Com base de defesa de níquel toda a raiva Agora, o Dogs se alinha com pelo menos cinco zagueiros defensivos em campo, respondendo por 68% de seus acertos. Parar o passe é onde a defesa se esgota. Uma dica para isso é que a defesa de passe representa 76,2 por cento da defesa total da EPA da Geórgia até agora, em comparação com 58,6 por cento do Bama em 2011.

Assista o suficiente da Geórgia (não é preciso muito), e você verá momentos em que a disciplina e a criatividade dos Bulldogs se misturam com seus talentos para fazer os adversários parecerem ruins. A jogada decisiva na vitória de abertura da temporada sobre Clemson veio quando Christopher Smith era Aman Ele pacientemente sentou em uma estrada em declive raso Escrito por Justin Ross Gosto O DJ QB Uiagallei então encarnou através de Ross, o futuro NFL, para interceptar um passe e ir 74 jardas para um touchdown. na derrota Em seguida, o invicto Arkansas Depois de algumas semanas, os Bulldogs ficaram tão confusos que conectaram os bloqueadores dos Hogs que quatro dos atacantes do passe acertaram os seis guardas quase que instantaneamente:

“MEX” é na verdade o termo de Aranda para uma entrada C-Read – # GeorgiaMix é 5 homens ❌-🐶 em C Abaixo está o anterior. Da compressão MEX FZ da UGA para o contexto 👉🏻 BELLY é um SIM onde DE vazará – alguns lêem C, outros ❌, e alguns force input# artofex | 🐶 pic.twitter.com/QQ4gVs2qwH – Cody Alexander (@The_Coach_A) 5 de outubro de 2021

Os especialistas em defesa encontraram muito o que amar na defesa da SMART, que alcançou resultados semelhantes aos de Saban Muito diferente (e em alguns aspectos menos complexo) estrutura.

Para permanecer em seu curso histórico, a Geórgia terá que evitar ofensas que operam de maneira muito diferente da LSU a que Saban e Smart se opuseram em 2011. Os dois treinadores provavelmente se verão em Atlanta para o torneio da SEC em dezembro, e talvez até depois no jogo da faculdade para futebol. Nos últimos anos de Smart no Alabama, sua contraparte coordenadora do outro lado da bola, Lynn Kevin, Ajude Saban a atualizar seu crime Para o tipo de ataque que a defesa da Geórgia agora pretende impedir. Se os Cães superarem o obstáculo e voltarem às fileiras dos campeões nacionais, será com a força de mais uma defesa inteligente que foi expressamente projetada para um momento – embora em um momento muito diferente de 2011.

