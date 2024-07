A longevidade dos dispositivos Apple torna a IA ainda mais importante

maçãs Os dispositivos duram mais, por isso os clientes não os substituem com tanta frequência.

Conforme relatado pela Bloomberg News Foi relatado Domingo (30 de junho), isso poderia tornar os esforços de inteligência artificial (IA) da gigante da tecnologia ainda mais importantes.

Para ser mais claro, o relatório afirma que a Apple está tentando tornar seus produtos mais duráveis ​​e afirma que os dispositivos com sete anos ainda são capazes de rodar os sistemas operacionais atuais. No entanto, o relatório prossegue afirmando que a Apple se tornará uma fonte de crescimento menos confiável à medida que as vendas diminuírem.

Mark Gurman, da Bloomberg, escreveu que a empresa poderia mudar a situação, pois tem “uma oportunidade cada vez maior de atrair clientes com software e inteligência artificial”.

Quando a Apple lançar o iPhone 16 neste outono, ele não terá muitas mudanças de hardware, mas os clientes terão que comprar um novo telefone se quiserem. Ofertas de inteligência da AppleIsso também pode levar à atualização dos usuários de Mac e iPad, acrescentou.

A menor frequência de atualizações de hardware também significará que a Apple terá que depender mais de taxas de serviço e assinaturas para vender combustível, disse o relatório.

Esta notícia surge no momento em que a Apple procura estabelecer parcerias para expandir as suas capacidades na área da inteligência artificial. Na semana passada, surgiram relatos de que a empresa estava em negociações com… morto Sobre a parceria, ideia proposta pela Apple Foi finalmente rejeitado. Tal como outras empresas que produzem produtos de IA, a Meta parece ter como objetivo tirar partido da enorme rede de distribuição da Apple.

Enquanto isso, PYMNTS escreveu no início deste mês que os novos esforços de IA da Apple poderiam “transformar como… Os consumidores reagem “Com seus dispositivos e, mais importante, como eles compram.”

Este relatório indicou que se a Apple conseguir atingir o seu objetivo, os iPhones dos consumidores conhecerão as suas preferências de compra e preverão a sua próxima compra. O Apple Intelligence poderá examinar seu histórico de navegação, padrões de compra e atividade nas redes sociais.

Especialistas dizem que a empresa também está procurando mudar a forma como as empresas interagem com os clientes. Com o Integração do ChatGPT da OpenAIEm breve, os produtos Apple poderão atender às dúvidas dos clientes, processar pedidos e até mesmo fornecer recomendações de produtos.

“À medida que os consumidores se acostumam com a IA para lidar com mais tarefas, é provável que a sua dependência da IA ​​para as atividades diárias e a tomada de decisões aumente. Isto pode mudar as expectativas dos consumidores para serviços mais automatizados e intuitivos.” Yi FangO professor John Matthews, professor associado de ciência da computação e engenharia e diretor de inteligência artificial responsável pela Faculdade de Engenharia da Universidade de Santa Clara, disse ao PYMNTS:

Para obter toda a nossa cobertura PYMNTS AI, inscreva-se em nosso boletim informativo diário Boletim de Inteligência Artificial.