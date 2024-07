Respostas das palavras cruzadas do New York Times para 1º de julho de 2024

5 d. Muitas cidades americanas podem ter nomes de ruas [Park place?], mas você pode detectar a direção errada da evidência no uso da palavrinha “lugar”. A resposta é GARAGEM, ou seja, o local onde se estaciona o jardim.

13 D. esse [Mark of literary distinction] Este termo é usado secretamente como um substantivo comum. Em vez disso, ele aponta para o prolífico autor de “As Aventuras de Tom Sawyer”, Mark Twain. É uma pena termos morrido há mais de 100 anos – e não o próprio Twain. Vamos nos encontrar.

55 D. Não consigo acompanhar a gíria da Geração Alfa e temo o dia em que as palavras cruzadas me confundirão. Por enquanto, posso simplesmente continuar a ser ridicularizado pelos adolescentes por usar o FTW, ou seja, [“Victory is mine!,” in text shorthand] — É a abreviação de “para vencer”. Abreviatura antiga de SMS FTW!

Notas do criador

Herdei meu amor por palavras cruzadas de minha mãe, Ruthie, e tenho resolvido elas durante a maior parte da minha vida. Estou aposentado e resolvo uma variedade de quebra-cabeças todas as manhãs para ter certeza de que ainda estou bem. Em janeiro de 2023, me perguntei: “Quem faz esses quebra-cabeças?” Essa pergunta me levou a uma jornada pelo mundo da construção de palavras cruzadas, e o que descobri foi uma comunidade incrível de criadores e recursos online. Meus primeiros quebra-cabeças foram terríveis, cheios de trocadilhos ruins e entradas que careciam de “senso superficial” (ou seja, significado discernível na primeira leitura). Eu não tinha ideia das complexidades da construção de palavras cruzadas: temas, consistência, design de grade, embalagem e dicas. Tive que aprender por meio de pesquisa, tentativa e erro, rejeição e muitas soluções alternativas, resolvendo quatro ou cinco quebra-cabeças por dia nos arquivos do Times Crossword. Recebi rejeições típicas no início, mas depois os editores começaram a me oferecer críticas e conselhos específicos, o que levou à publicação e ao relacionamento com alguns grandes mentores: Patti Farroll e Katie Hale, do Los Angeles Times; David Steinberg e Jared Goudsmidt da Universal Crossword, bem como o maravilhoso Jeff Chen, que trabalhou comigo em vários rascunhos para melhorar minha capacidade de resolver esse quebra-cabeça. É incrível ter tido a oportunidade de trabalhar com os melhores do setor; A sua generosidade não pode ser exagerada. Publicar um mistério no The New York Times é algo que almejei desde o início, então fazer minha estreia hoje é um sonho que se torna realidade. A moral da minha história é que nunca é cedo para descobrir uma nova paixão e mergulhar no aprendizado. Desejo boa sorte a todos os novatos nesta área – continuem aprendendo, continuem tentando e aproveitem a jornada!

