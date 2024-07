O serviço PlayStation Stars está fora do ar por um período mais longo do que o serviço PSN

Estrelas do PlayStation Este programa é uma das iniciativas mais inusitadas da Sony na era PlayStation 5. O programa permite que você ganhe moedas que podem ser usadas para comprar jogos na PSN, além de coletar estátuas virtuais que só podem ser vistas no aplicativo PlayStation. O programa está completamente fora do ar desde o início de junho.

Se você é uma pessoa comum, provavelmente está se perguntando quem realmente são as estrelas do PlayStation. Supondo que você tenha esquecido ou nunca tenha percebido, como a maioria dos jogadores de PlayStation já sabe, o programa foi uma reformulação do programa PlayStation Rewards lançado em 2022. Os jogadores podem ganhar moedas comprando jogos ou completando “campanhas” que os desafiam a jogar determinados tipos de jogos versus Colecionáveis ​​personalizadosEsses itens serão adicionados a uma estante virtual que vai desde marcadores ao histórico da plataforma até itens de marcas cruzadas, como o Homem-Aranha Adidas.

No entanto, é uma ótima maneira de ganhar dinheiro que eventualmente acumula. Começamos a notar problemas Por volta de 6 de junhoQuando o aplicativo PlayStation Stars, que pode ser acessado por meio de um pequeno ícone na tela inicial do aplicativo móvel PlayStation, não abre. Em vez disso, os jogadores foram recebidos com uma mensagem de erro: “O aplicativo PlayStation Stars está enfrentando problemas no momento. Nossos engenheiros estão cientes do problema e estão trabalhando em uma correção.”

O momento foi particularmente estranho, visto que a Sony estava realizando várias promoções do PlayStation Stars junto com o evento de vendas Play Days no meio do ano. Isso significa que existem alguns itens colecionáveis ​​e prêmios que só podem ser ganhos comprando e jogando determinados jogos durante o evento. De acordo com o suporte do PlayStationOs usuários continuarão acumulando pontos e itens colecionáveis ​​mesmo enquanto o software estiver inativo, embora não consigam ver nada dele, muito menos rastrear o que ainda está incompleto.

Após 25 dias, o programa ainda está travando. E como dizem os usuários no subreddit do PlayStation Stars A previsão foi feita, isso ocorre após a interrupção de 23 dias que a PSN sofreu em 2011, após um hack sem precedentes. Durante esse período, os jogadores de PS3 não puderam jogar online, comprá-los digitalmente ou usar qualquer um dos recursos sociais do console. Assim que o serviço foi restaurado, a Sony pediu desculpas oferecendo aos jogadores jogos grátis e um mês de PS Plus em casa.

O PlayStation Stars não foi hackeado, não custa dinheiro e é usado por muito menos pessoas, então a interrupção não é um escândalo no esquema das coisas. É muito estranho, e a Sony ainda não explicou qual é exatamente o problema nem quando o programa de recompensas voltará a funcionar. A empresa não respondeu a um pedido de comentário.