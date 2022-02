A influência da Rússia e da Ucrânia nas cadeias de suprimentos: alimentos, minerais e commodities

Colheita de trigo de verão em Chernihiv, Ucrânia, na quinta-feira, 10 de agosto de 2017. Vicente Mundy | Bloomberg | Imagens Getty

óleo e preços de gasolina Deve aumentar ainda mais com a escalada da crise Rússia-Ucrânia, mas efeito na energia Não será a única bifurcação. Do trigo à cevada, do cobre ao níquel, analistas dizem à CNBC que as cadeias de suprimentos devem ser interrompidas à medida que a crise piorar. A Ucrânia é o “celeiro da Europa”, disse Alan Holland, CEO e fundador da empresa de tecnologia de abastecimento Keelvar, e a invasão “atingia severamente a cadeia de fornecimento de alimentos”. Analistas disseram que a Rússia e a Ucrânia são os principais fornecedores de minerais e outras commodities. Tensões entre Rússia e Ucrânia atingiram seu pico nos últimos dias O presidente Vladimir Putin ordenou que as forças do Kremlin se unam a duas regiões separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia. Isso ocorreu depois que ele disse que a Rússia reconhecerá oficialmente a independência de Donetsk e Luhansk.

Analistas disseram que a Ucrânia produz trigo, cevada e centeio, dos quais muitos países europeus dependem. É também um grande produtor de milho. “Embora a época da colheita ainda esteja a alguns meses de distância, uma luta prolongada levará à escassez de pão [and increase consumer prices] Este outono”, disse Holland.

O valor da moeda ucraniana começou a declinar desde que as forças russas começaram a se reunir na fronteira. Isso aumentará o custo de suas exportações. Amanhecer Tura Chefe do Grupo da Indústria de Sourcing

De fato, a União Européia não será a única afetada – muitos países do Oriente Médio e da África também dependem do trigo e do milho ucranianos, e interrupções nesse fornecimento podem afetar a segurança alimentar nessas regiões, disse Don Teora, chefe do grupo industrial Sourcing. “A China também é uma grande beneficiária do milho ucraniano – na verdade, a Ucrânia substituiu os Estados Unidos como o maior fornecedor de milho da China em 2021”, disse ela.

Os preços do trigo e do milho já estavam em alta. Os futuros de trigo negociados em Chicago saltaram cerca de 12% desde o início deste ano, enquanto os futuros de milho subiram 14,5% no mesmo período. A inflação de alimentos estava em alta e poderia piorar se um conflito armado eclodisse. “O aumento dos preços dos alimentos só será exacerbado por choques de preços adicionais, especialmente se os pró-russos tomarem as principais áreas agrícolas da Ucrânia”, disse Per Hong, sócio sênior da consultoria Kearney.

A Ucrânia tem aumentado constantemente suas exportações ao longo dos anos e agora é um “grande fornecedor” de matérias-primas, produtos químicos e até máquinas, como equipamentos de transporte, de acordo com Tyora. É também um grande fornecedor de metais e outras commodities, disseram analistas. “O valor da moeda ucraniana começou a se desvalorizar desde que as forças russas começaram a se reunir na fronteira. Isso aumentará o custo de suas exportações”, acrescentou Tyora.

A Rússia também controla cerca de 10% das reservas globais de cobre e é um grande produtor de níquel e platina, de acordo com Hong. O níquel é uma das principais matérias-primas usadas nas baterias de carros elétricos, e o cobre – amplamente visto como um fator econômico fundamental – é amplamente utilizado na fabricação de eletrônicos e na construção de residências. “A indústria de chips dos EUA é altamente dependente do néon de origem ucraniana, e a Rússia também exporta vários itens críticos para a fabricação de semicondutores, motores a jato, automóveis e produtos farmacêuticos”, disse Hong.