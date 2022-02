A geração de hidrogênio pode se tornar um mercado de trilhões de dólares: Goldman Sachs

O hidrogênio desempenha um papel importante em qualquer transição para o zero líquido e sua geração pode evoluir para um mercado que vale mais de US$ 1 trilhão anualmente, de acordo com Goldman Sachs.

“Se queremos chegar a zero líquido, não podemos fazer isso apenas com energia renovável”, disse Michele Della Vigna, chefe da unidade de negócios de ações da EMEA do banco, Em entrevista ao “Squawk Box Europe” da CNBC no início desta semana.

“Precisamos de algo que assuma o papel do gás natural hoje, especialmente para gerenciar a sazonalidade e a intermitência, e isso é o hidrogênio”.

O hidrogênio tem uma variedade de aplicações e pode ser implantado em uma ampla variedade de indústrias.

“É uma molécula muito poderosa”, disse Delavigna. “Podemos usá-lo para transporte pesado, podemos usá-lo para aquecimento, podemos usá-lo para indústria pesada.”

A chave, argumentou, é “produzir sem emissões de CO2. É por isso que estamos falando de verde e de hidrogênio azul”.