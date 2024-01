Eu possuo 10 velas de água de banho Jacob Elordi Saltburn

Se as velas de água do banho “Saltburn” de Jacob Elordi se esgotarem, culpe seu co-estrela Barry Keoghan.

“Já tenho 10 deles”, brincou Keoghan comigo na noite de quarta-feira, na inauguração de uma loja pop-up da Louis Vuitton em West Hollywood. “Eles estão todos queimando na minha casa agora.”

Pelo menos achamos que ele estava brincando.

A vela, disponível no Etsy por US$ 27,91 e na Amazon por US$ 36, é inspirada em uma cena do filme “Saltburn” quando Oliver (Keogan) canta e bebe a água usada do banho que Felix (Elordi) estava se masturbando minutos antes. A descrição do produto diz: “Não há nada como o perfume de uma vela de qualidade, especialmente quando esse perfume é inspirado em Jacob Elordi e no que imaginamos que seja o cheiro de Sua Alteza”.

O perfume vem em três sabores: Vanilla, Cosy Spices e Sea Breeze. A vela é vendida pela Side Hustle Vibes, que também oferece Drake Bath Water, Harry Style Bath Water e Eau De Timothée.

Falei com Elordi sobre a cena gráfica – uma das muitas da comédia de humor negro – na estreia do filme em Los Angeles, em novembro. “Eu disse: ‘Graças a Deus, é meu’”, disse ele. “Fiquei muito orgulhoso. Fiquei muito orgulhoso de Barry consumir grandes quantidades de comida dessa maneira.

Enquanto isso, Keoghan, que está concorrendo ao Globo de Ouro no domingo por seu trabalho em “Saltburn”, foi visto em um evento da Louis Vuitton conversando com a estrela de “Beef” Steven Yeun, bem como com o famoso estilista Warren Alvey Baker.

O pop-up é dedicado à primeira coleção primavera/verão 2024, desenhada pelo diretor criativo masculino Pharrell Williams. O pop-up está localizado na Melrose Avenue e Robertson Street, em um espaço anteriormente ocupado por John Varvatos, e ficará aberto até meados de março.

Os convidados também incluíram Deacon Phillippe, Jaden Smith, Blake Gray, Cara Santana, Ian Dior, Tessa Brooks e Milo Manheim.