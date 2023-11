A guerra entre Israel e o Hamas: O cessar-fogo começará na manhã de sexta-feira, segundo o Catar

Ataques aéreos e forças terrestres israelenses atingiram o norte da Faixa de Gaza em meio a uma contagem regressiva para uma trégua de combate de quatro dias que estava programada para começar na manhã de sexta-feira.

Vários confrontos foram relatados entre as forças israelenses e grupos armados palestinos em Jabalia, uma área ao norte da Cidade de Gaza, que as autoridades israelenses descreveram como um reduto do Hamas, o grupo que governa a Faixa de Gaza.

Os militares israelenses disseram ter cercado a área na tarde de quinta-feira, e mais tarde acrescentaram que descobriram seis aberturas de túneis durante uma invasão a um complexo nos arredores do bairro, incluindo um dentro de uma mesquita. Acrescentou que também encontrou equipamentos de combate, incluindo lançadores de foguetes. O porta-voz do Exército, tenente-coronel Richard Hecht, descreveu Jabalia como um “ponto crítico”.

O Hamas, que lançou um ataque a Israel no mês passado, construiu um labirinto de túneis escondidos que alguns acreditam que se estendem pela maior parte, se não por toda, a Faixa de Gaza, território que controla. O desmantelamento dos túneis é uma parte fundamental do objectivo de Israel de eliminar a liderança do Hamas na sequência do ataque de 7 de Outubro.

Amin Abed, um residente de Jabalia, disse numa entrevista por telefone na quinta-feira que mais de 50 dos seus familiares e vizinhos foram mortos. Entre os mortos estava um velho amigo que, segundo Abed, teve que juntar partes de corpos.

“Já não contamos os mártires”, disse Abed, usando o termo que os falantes de árabe usam para se referir aos mortos na guerra. “O norte de Gaza é inabitável e inseguro.”

Ele disse que tentou fugir dos combates na segunda-feira, mas ouviu tiros de atiradores. Ele estava abrigado num centro de saúde em Jabalia com milhares de outras pessoas e disse que ouvia fortes tiros enquanto os combates continuavam.

Abed disse que recebeu um telefonema israelense na quinta-feira alertando-o para não deixar o “campo de batalha” no norte, mas permaneceu cauteloso em se mudar para o sul, antecipando que Israel expandiria suas operações terrestres lá.

O número de pessoas que abandonam o norte de Gaza diminuiu, de acordo com o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, que atribuiu a mudança às expectativas de que um cessar-fogo era iminente. O escritório disse que cerca de 250 pessoas caminharam para o sul na quarta-feira, o menor número desde que Israel começou a instruir os moradores de Gaza a fugir por um “corredor” na rua Salah al-Din.

Muitas pessoas tiveram de viajar a pé e o Sr. Abed disse que alguns dos seus familiares e vizinhos, incluindo crianças e idosos, não conseguiam percorrer tais distâncias. Acrescentou que aqueles que permaneceram em Jabalia precisavam urgentemente de alimentos, medicamentos e gás de cozinha.

Ele disse: “A fome, a perda de entes queridos e o cansaço corroem a carne das pessoas”. “As pessoas estão morrendo lentamente.”

Israel permitiu alguma ajuda a Gaza, mas opôs-se ao fornecimento de combustível, dizendo que o Hamas a utiliza para ataques com foguetes e armazena combustível destinado a civis.

O Ministério da Saúde de Gaza estimou o número de mortos esta semana em mais de 13 mil pessoas, incluindo milhares de mulheres e crianças.

As Nações Unidas alertaram que o risco de secas graves e de doenças transmitidas pela água está a aumentar devido à quase completa ausência de água doce no norte. Ela acrescentou que o gasoduto israelita que transporta água para a área ainda está fechado e a central de dessalinização local ainda não consegue funcionar sem combustível.

Grupos de ajuda dizem que não conseguiram chegar ao norte para distribuir água engarrafada. As padarias pararam de funcionar há muito tempo e diz-se que o trigo é escasso nos mercados. O gado enfrenta a fome e as colheitas são cada vez mais abandonadas, afirmaram as Nações Unidas.

Também houve sinais na quinta-feira de que muitos moradores de Gaza que fugiram para o sul tentarão regressar às suas casas durante o cessar-fogo. O exército israelita disse que os residentes seriam impedidos de regressar ao norte durante o período de trégua e que se preparava para a possibilidade de “inconveniência” por parte dos residentes que tentassem regressar.

O exército israelense disse que as forças israelenses permanecerão em Gaza durante a cessação das hostilidades.