O piloto que decapitou seu avião com a asa de seu avião foi considerado culpado de homicídio culposo

Um paraquedista foi decapitado da asa de um avião segundos depois de saltar.

O piloto francês foi condenado por homicídio culposo e por operar uma aeronave sem licença válida.

O presidente de um tribunal francês disse que houve falta de comunicação entre a vítima e o piloto.

Nicolas Galli, 40 anos, engenheiro aeronáutico e paraquedista experiente, foi atingido pela asa do avião segundos depois de saltar sobre o interior da França em julho de 2018.

Foi o piloto Ele foi condenado por homicídio culposo O jornal francês Le Parisien noticiou que o Tribunal Criminal de Montauban decidiu na terça-feira operar um avião sem licença de piloto válida.

Ele foi condenado a 12 meses de prisão suspensa e proibido de voar por um ano.

Emanuel Frank, advogado da família da vítima, criticou o piloto por “muita imprudência e negligência” numa audiência realizada em 19 de setembro.

O piloto aposentado, que não foi identificado, mas foi identificado em relatórios anteriores como Alan C., era anteriormente piloto mestre em uma escola local de paraquedismo, a Midi-Pyrénées Skydiving School Association.

Le Parisien disse que o tribunal impôs uma multa de cerca de US$ 22 mil à escola, mas metade dela foi suspensa.

O avião monomotor transportava Galley, um segundo piloto e vários pára-quedistas sobre a área de Pollock-en-Quercy, de acordo com um relatório do Gabinete de Investigação de Acidentes de Aviação Civil. Visto anteriormente pelo Insider.

Os pilotos de wingsuit são paraquedistas que saltam vestindo uma roupa de mergulho com mangas tecidas, o que permite um deslizamento mais longo no ar em comparação com a queda livre.

Galli foi a última pessoa a saltar do avião, após o que o piloto iniciou uma descida rápida, segundo a reportagem.

O jornal Le Parisien noticiou que o piloto e os pilotos de wingsuit não discutiram a trajetória que o avião seguiria, e o avião alcançou Jali e o atingiu.

Os investigadores disseram que Galli foi morto, fazendo com que seu pára-quedas de emergência fosse acionado.

Uma câmera montada no capacete de outro piloto vestindo um wingsuit capturou o incidente, e as autoridades disseram que usaram a filmagem em sua investigação.

O piloto já havia se defendido e contado ao tribunal sobre isso Ele não achou que estava errado O Times de Londres informou que Galli havia morrido.

“Acho que meu itinerário foi lógico. Esta foi a tragédia da minha vida, mas não estou errado”, disse ele.

“Em comparação com os paraquedistas que estão em queda livre, é mais complicado com os paraquedistas que andam mais em linha reta”, disse ele. “Eles não pousam com muita frequência e podem interferir no avião.”

