Os United Auto Workers entram em greve contra Ford, GM e Stellantis

As três grandes montadoras de Detroit não conseguiram chegar Novo contrato de trabalho Antes de seus contratos expirarem, os funcionários representados pelo sindicato United Auto Workers expiraram à meia-noite de quinta-feira, desencadeando uma das maiores greves a atingir os Estados Unidos em anos.

O UAW disse que estava a implementar uma chamada estratégia de greve, na qual funcionários de um pequeno número de fábricas da Ford, General Motors e Stellantis deixaram os seus empregos. Os funcionários receberão cerca de US$ 500 semanalmente do fundo de greve do UAW, que é de US$ 825 milhões, segundo a Associated Press.

“Esta noite, pela primeira vez em nossa história, atacaremos as Três Grandes simultaneamente”, disse o presidente do UAW, Sean Fine, em um discurso ao vivo no Facebook na noite de quinta-feira.

Clique aqui para ver a mídia relacionada. Clique para expandir



Três fábricas participarão imediatamente: a fábrica de montagem da General Motors em Wentzville, Missouri, a fábrica de montagem da Ford em Wayne, Michigan, e o complexo de montagem Stellantis em Toledo, Ohio, disse Fine.

O serviço de notícias Reuters informou que cerca de 12.700 funcionários participaram desta operação.

“Os residentes locais que ainda não foram convidados a aderir à greve continuarão a trabalhar sob o acordo expirado”, disse Fine.

Ele disse à CNN que não espera qualquer negociação na sexta-feira, mas que os dois lados poderão voltar à mesa no sábado.

Dezenas de trabalhadores se reuniram em frente à fábrica da Ford em Wayne à medida que o prazo final da meia-noite se aproximava.

Um grande comício está agendado para sexta-feira à tarde no centro de Detroit.

“Mostraremos a nossa força e unidade no primeiro dia desta ação histórica”, disse Fine. “Todas as opções permanecem sobre a mesa.”

A paralisação marca a primeira greve nas montadoras de Detroit desde a greve dos trabalhadores da GM em 2019.

As demandas do UAW incluem um aumento salarial de 36% ao longo de um contrato de quatro anos; Benefícios de aposentadoria para todos os funcionários; Utilização limitada de trabalhadores temporários; Mais licenças remuneradas, incluindo um Semana de trabalho de quatro dias; e mais proteções laborais, incluindo o direito de greve contra o encerramento de fábricas.

Quando as negociações chegaram a um impasse na quinta-feira, líderes da Ford, General Motors e Stellantis (anteriormente Fiat Chrysler) disseram que fizeram várias ofertas ao UAW nas últimas semanas na esperança de assinar um novo acordo para os 145 mil trabalhadores do sindicato.

“Acho que eles estão se preparando para uma greve histórica com as três empresas”, disse o CEO da Ford, Jim Farley, à CBS News na quinta-feira.

Jim Farley, presidente e CEO da Ford, fala aos repórteres sobre as negociações do contrato do UAW no North American International Auto Show em Detroit, Michigan, em 13 de setembro de 2023. Paulo Sancia/AP



“Às 20h desta noite, na Casa de Solidariedade em Detroit, o UAW apresentou sua primeira contraproposta substantiva à Ford poucas horas após o término do atual acordo coletivo de quatro anos”, disse Ford em comunicado posterior.

Após o início da greve, a Stellantis disse estar “profundamente decepcionada com a recusa da liderança do UAW em se envolver de maneira responsável para chegar a um acordo justo que atenda aos melhores interesses de nossos funcionários, suas famílias e nossos clientes. Colocamos imediatamente a empresa em estado de emergência.” situação e tomaremos todas as decisões estruturais apropriadas para proteger nossas operações na América do Norte e a empresa.”

“Estamos decepcionados com as ações da liderança do UAW, apesar do pacote econômico sem precedentes que a GM tem sobre a mesa, incluindo aumentos salariais históricos e compromissos de produção”, disse a GM. “Continuaremos a negociar de boa fé com o sindicato para chegar a um acordo o mais rápido possível.” “. “Tanto quanto possível para o benefício dos membros da nossa equipe, clientes, fornecedores e comunidades em todos os EUA, entretanto, nossa prioridade é a segurança de nossa força de trabalho”.

Embora as Três Grandes não tenham estado dispostas a satisfazer todas as exigências do UAW, afirmam que fizeram contra-ofertas razoáveis ​​e estão dispostas a negociar mais. Ao definir a sua posição, os responsáveis ​​dos fabricantes de automóveis dizem que estão sob enorme pressão para manter os custos e os preços dos automóveis baixos, a fim de competir com a Tesla e os fabricantes de automóveis estrangeiros, especialmente porque as empresas competem por uma quota do crescente mercado de veículos eléctricos.

“A oferta inicial era pagar a cada trabalhador cerca de US$ 300 mil por hora e trabalhar quatro dias”, disse Farley sobre o UAW na quinta-feira. “Isso colocaria nossa empresa fora do mercado.”

Ele disse que embora Fine tenha reconhecido que as montadoras aumentaram suas ofertas salariais, as propostas ainda eram inadequadas. A Ford ofereceu juros de 20% em 4,5 anos, enquanto GM e Stellantis ofereceram 18% e 17,5% em quatro anos, respectivamente.

Uma greve poderá fazer disparar os preços dos automóveis, resultar em perdas económicas de 5,6 mil milhões de dólares para os fabricantes de automóveis, de acordo com uma previsão, e reduzir o produto interno bruto do país em até 0,3%, segundo a Oxford Economics.

Mais notícias da CBS