Dez marcas Hag reagem à vitória do Manchester United na semifinal da FA Cup como 'uma vergonha'

Manchester, Inglaterra – Erik Ten Hag descreveu a reação negativa ao Manchester United chegar à final da FA Cup pela segunda vez consecutiva como uma “desgraça”.

O United precisava de uma disputa de pênaltis para vencer o Coventry City no domingo, apesar de ter liderado o time do campeonato por 3 a 0.

– Transmissão na ESPN+: LaLiga, Bundesliga, mais (EUA)

No final das contas, a equipe de Ten Hag fez o suficiente para garantir uma vaga na final, onde enfrentará o Manchester City, e o técnico holandês disse que não conseguia entender as ramificações do desempenho.

“Não, definitivamente não”, disse Ten Hag em entrevista coletiva quando questionado se conseguia entender a reação extremamente negativa à exibição contra o Coventry.

“Uma das perguntas era: isso é constrangedor?” Não, a reação é sua [the media] Foi constrangedor.

“O melhor futebol é o resultado. Chegámos à final e merecemos, não só neste jogo, mas também nos outros. Perdemos o controlo durante 20 minutos e tivemos azar também. Tivemos muita sorte no jogo. fim.” está claro.

“Chegámos à final, é um grande feito. Duas vezes em dois anos é fantástico. Para mim, como treinador, cheguei a quatro finais de taça em quatro anos. Os comentários são uma vergonha”.

Erik Ten Hag enfrentou mais críticas depois que o Manchester United desperdiçou uma vantagem de três gols contra o Coventry. Mi News/Noor Photo via Getty Images

Ten Hag também defendeu AntônioComemorações da equipe após vitória do United nos pênaltis

O extremo brasileiro, que entrou como reserva no segundo tempo, foi visto de ouvido atento aos jogadores do Coventry após Rasmus Hoglund Sobre o chute decisivo.

No entanto, Ten Hag disse que Anthony foi provocado em sua reação e apontou isso Harry Maguireque consolou imediatamente os jogadores do Coventry após o apito final, como prova de que a sua equipa continuou a respeitar o adversário.

“[Antony] “Fui provocado”, disse Ten Hag. “É por isso que foi uma reação a isso. Você não viu a provocação, apenas a reação. Mas ele não deveria ter feito isso.”

“Vi Harry Maguire logo depois disso e de outros. Temos que apreciar o desempenho do Coventry e a recuperação, mas controlamos o jogo durante 70 minutos.”

Foi anunciado na terça-feira que a final da FA Cup começará no horário tradicional, às 15h GMT do dia 25 de maio. Este é o segundo ano consecutivo que a final começa nesse horário, com a FA optando por um horário mais cedo à noite. Nos últimos anos.

Enquanto isso, o United tem mais problemas com lesões antes do confronto da Premier League com o Sheffield United.

Ten Hag foi forçado a usar Casemiro Como zagueiro contra o Coventry, mas também poderia ser sem ele Alejandro Garnacho, Marcus RashfordMaguire, Scott McTominay E Bruno Fernandes Em Old Trafford na quarta-feira.

“Tivemos um problema com o Jarnacho, por isso o substituímos durante a partida [against Coventry] “Mas acho que ele vai ficar bem”, disse Ten Hag.

“Scott McTominay, temos que avaliar. É realmente questionável. Marcus Rashford também é questionável e também houve um problema com Bruno Fernandes na mão, mas acho que ele consegue. Temos algumas dúvidas antes do jogo.”

Informações da Associated Press contribuíram para este relatório.