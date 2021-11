A Ford mostra seu motor EV Crate em um Resto-Mod 1978 F-100

foto : fortaleza

Ford anunciou o motor da caixa elétrica Iluminador, Alguns meses atrás, ele mexeu Eles vão revelar mais sobre isso em breve no SEMA, aquela época mágica do ano em que as folhas mudam de cor e As montadoras pintam seus carros com cores divertidas que normalmente não vendem para você. Bem, a temporada SEMA chegou, e a Ford cumpriu sua promessa, colocando um par de (bem, quase) eluminadores em Um divertido Ford 1978 restaurado Caminhão F-100.

O conceito do Eluminador F-100 toma partes do Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition, onde seus motores (e bateria e display central dentro e talvez um monte de outras coisas) entram, um por eixo e produzem 480 cavalos de potência combinados e Torque de 634 libras-pés.

O corpo de mandíbula quadrada familiar do F-100 foi mantido notavelmente intacto, com a maioria das mudanças cosméticas sendo limitadas à paleta de cores, que são tons de cinza fosco e bronze, incluindo peças cromadas, que são pintadas aqui. Gosto especialmente de usar as velhas tampas de metal estampadas de tigela para cães.

A iluminação também foi modificada, com lentes geladas brancas usadas para os indicadores, marcadores laterais e lanternas traseiras, e algumas unidades de feixe retangulares seladas personalizadas com acabamento em bronze feitas para os faróis.

foto : fortaleza

G / O Media pode obter comissão

Sob o capô, a Ford cuidadosamente conseguiu enfiar alguns, Mas pode ser usado na área de bagagem / porta-malas, e há uma janela transparente sob o capô para que você possa aproveitar o defletor elétrico e todas as outras coisas divertidas que não se movem:

foto : fortaleza

Essa tampa interna também é levantada, se você quiser ter uma visão melhor do servofreio, bateria 12v, torre de choque e outras peças interessantes:

foto : fortaleza

A bateria provavelmente ficará embaixo do porta-malas do caminhão, que deve ter espaço de sobra para uma bateria grande e bonita.

Com base na foto do interior da Ford, esta bateria deve durar mais de 367 quilômetros, se confiarmos na tela do painel, que, junto com a tela de infoentretenimento do botão central do iPad, parece ter saído diretamente do Mach-E.

foto : fortaleza

No entanto, não está claro como se espera que as pessoas recebam as baterias de gaiola. Até agora, a Ford não anunciou um plano de pacote de bateria gaiola, deixando os construtores para obter os pacotes de papéis destroçados e tudo o mais que eles puderem colocar em suas mãos, eu acho?

foto : fortaleza

Se a Ford vai vender drives elétricos de caixa elétrica, eles realmente deveriam estar vendendo soluções de bateria de caixa também, e Não sou o único a sugerir isso. Você pode comprar um tanque de gasolina ao comprar um V8 com gaiola, e isso não deve ser muito diferente. Quer dizer, além da bateria é muito mais caro do que o tanque de gasolina.

No geral, acho que este caminhão parece ótimo, e é um bom lembrete de que charmosos veículos antigos podem obter novos aluguéis com essas unidades de caixa elétrica. São todos muito atraentes, modernos e nostálgicos. É melhor que consigam obter as baterias das pessoas se levarem a sério compilações como esta.