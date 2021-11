A Microsoft entra no Facebook lançando metaverso no Teams

A Microsoft deu seu primeiro passo para trazer o metaverso para a vida do escritório, o mais recente sinal de que algumas das maiores empresas de tecnologia veem a combinação dos mundos digital e físico como uma das novas tendências mais quentes da computação.

A gigante do software norte-americana disse que, no primeiro semestre do próximo ano, os usuários do programa Teams colaborativo poderão aparecer como avatares – ou animadores – em videoconferências. Os funcionários remotos também poderão usar seus avatares para visitar espaços de trabalho virtuais, que eventualmente incluirão réplicas de escritórios de empregadores.

Os primeiros movimentos da Microsoft para integrar os mundos virtual e físico são modestos em comparação com a visão expansiva que o Facebook apresentou na semana passada, quando foi mudou o nome da empresa para Meta para refletir seu novo foco em meta.

No entanto, o plano da Microsoft depende da tecnologia subjacente, conhecida como Mesh, que foi revelada no início deste ano para lidar com interações virtuais mais complexas em diferentes tipos de dispositivos, de computadores a fones de ouvido de realidade virtual. Além disso, os executivos da Microsoft disseram que viram a adoção de avatares pessoais como um primeiro passo em um avanço que deixaria os trabalhadores cada vez mais confortáveis ​​com novas formas de interação virtual que agora podem parecer estranhas para eles.

“Com 250 milhões de pessoas em todo o mundo usando Teams, a renderização de avatares será o primeiro elemento metaverso verdadeiro a parecer real”, disse Jared Spataro, presidente de Teams.

Recomendado

diferença se tornou O software por meio do qual muitos funcionários se comunicam com colegas e acessam o mais amplo pacote de ferramentas de produtividade da Microsoft. A empresa disse que vai integrar seu outro software de produtividade em suas novas experiências virtuais – permitindo que os funcionários façam coisas como assistir a apresentações de PowerPoint no metaverso.

Spataro disse que muito do ímpeto para a introdução de novos tipos de interação digital veio dos desafios que as empresas enfrentam no trabalho híbrido, com alguns funcionários retornando ao escritório após a pandemia, enquanto outros optam por trabalhar remotamente.

A Microsoft disse que sua pesquisa mostrou que o uso de avatares pessoais transmite uma sensação de “presença” que torna as reuniões mais envolventes, ao mesmo tempo que evita que os funcionários tenham que aparecer constantemente na frente das câmeras. A empresa disse que os trabalhadores que estavam em uma reunião em que outra pessoa apareceu como avatar estavam mais abertos para usar a tecnologia eles próprios.

Aparecendo como um personagem, Spataro disse, “parece simples, parece que é apenas um passo, mas esse é o tipo de passo que acho que as pessoas estão dispostas a dar”. “Talvez seja meio alegre no começo.”

A empresa disse que usará inteligência artificial para fazer os lábios de um avatar parecerem estar falando as palavras faladas e para adicionar expressões faciais e gestos com as mãos.

Sua abordagem gradual para colocar os funcionários no metaverso contrasta com a visão anterior e mais revolucionária do Facebook para o futuro das reuniões de escritório. A empresa de mídia social recentemente apresentou a experiência de escritório de realidade virtual completa, onde as pessoas usam óculos de realidade virtual para se sentarem em uma sala virtual ao lado de outros avatares de funcionários.

“Não é tão improvável, vamos nos encontrar em um espaço 3D onde não sabemos o que fazer”, disse Spataro, comparando o uso de avatares pela Microsoft para ir direto para reuniões completas de realidade virtual.