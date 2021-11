A Microsoft está trabalhando no Metaverso com atualizações do Teams e do Xbox

A gigante da tecnologia americana Microsoft está mergulhando no Metaverso por meio de atualizações em seus serviços de console de jogos Teams e Xbox, junto com um novo produto chamado “Dynamics 365 Connected Spaces”.

Satya Nadella, CEO da Microsoft anunciar O metaverso planeja equipes e espaços em 2 de novembro durante a conferência Microsoft Ignite.

“O Metaverso nos permite incorporar a computação do mundo real e incorporar o mundo real à computação. Traga uma presença real para qualquer espaço digital. O mais importante é que somos capazes de trazer nossa humanidade conosco e escolher como queremos viver este mundo, ”Nadella disse.

O metaverso está aqui, e não está apenas mudando a maneira como vemos o mundo, mas como participamos dele – do chão de fábrica à sala de reuniões. dê uma olhada. pic.twitter.com/h5tsdYMXRD – Satya Nadella (@satianadella) 2 de novembro de 2021

A atualização para o Microsoft Teams é chamada de “malha” e Inicial A implantação em 2022 proporcionará aos usuários avatares digitais personalizados e espaços imersivos para se encontrarem no Metaverso “que podem ser acessados ​​de qualquer dispositivo, sem a necessidade de equipamentos especiais”.

Mais tarde, no caminho de desenvolvimento do Mesh, as organizações também serão capazes de construir espaços dedicados para apoiar contextos como reuniões ou ‘combinações sociais’.

Atualização de rede: Microsoft

O novo produto Dynamics 365 Connected Spaces da Microsoft está definido para primeira visualização em dezembro de 2021 e permitirá que as organizações combinem a tecnologia Metaverso e a inteligência artificial (IA) com seus negócios. A empresa disse que o Spaces pode ser usado para controlar dados de vigilância de câmeras “da loja de varejo ao chão de fábrica”, no que chama de “ambiente de trabalho híbrido”.

“Com o poder de suas câmeras, você pode aproveitar a visão computacional e os dados de observação para ajudar a completar a imagem – dando uma nova perspectiva sobre pessoas, lugares e coisas, livros Vishal Sood, Diretor Administrativo de Espaços Conectados em uma postagem no blog de 2 de novembro.

Após a publicação, basta executar modelos alimentados por IA, conhecidos como habilidades, para ajudar a entender cenários específicos, como o comportamento do cliente em uma promoção, padrões de tráfego e percepções exclusivas em seu espaço.

Durante uma entrevista à Bloomberg TV em 3 de novembro, Nadella também anunciante quem – qual Empresa de videogame Microsoft O Xbox ‘definitivamente’ funcionará Mesclar Metaverso em suas linhas de jogo. No entanto, o CEO manteve suas cartas fechadas em seu peito, já que ele não ofereceu nenhuma atualização concreta para o setor de jogos.

“Você pode esperar que façamos coisas nos jogos”, disse Nadella, acrescentando:

“Se você considerar o Halo como um jogo, é o Metaverso. O Minecraft é o Metaverso, assim como o Flight Sim. Em certo sentido, é 2D hoje e a questão é: você pode agora levar isso para um mundo totalmente 3D, e nós estamos planejando totalmente fazer isso. “

A Microsoft não é a única grande gigante a lançar planos para o Metaverso esta semana, como Cointelegraph informou hoje cedo que a Nike anunciou planos para lançar seu próprio Metaverso esta semana. Pedidos de marcas registradas De seu logotipo icônico e slogan para uso em “mundos virtuais online”. A empresa também publicou duas listas de empregos recentes para Designers de Materiais Virtuais.

nike Ela disse Os novos recrutas “desempenharão um papel importante na redefinição de nosso mundo digital, trazendo-nos para o Metaverso”.

O gigante da mídia social Facebook é mais conhecido por sua imersão no Metaverso, mudando a marca para Meta e a empresa está trabalhando para fornecer uma plataforma para os criadores construirem negócios virtuais online, conectando experiências online ao mundo físico e lançando seu próprio negócio de hardware VR como ” Laboratórios de realidade “.

Durante uma entrevista com o Squawk Box na CNBC em 29 de outubro, o co-fundador do Reddit Alexis Ohanian. pendurado emprego Planos do Facebook Ele chamou isso de um “golpe notável em diversão e distração”, um dos problemas que atormentam a empresa.

Embora Ohanian tenha notado que o Meta não deve ser “subestimado”, ele afirmou que há movimento orgânico suficiente do setor de criptografia para criar um Metaverso aberto, em vez de um controlado pelo gigante da mídia social: