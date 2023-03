A estrela do Suns, Kevin Durant, retorna marcando 16 pontos em sua estreia como home run

Agência de notícias3 minutos para ler

Os Suns derrotam os Timberwolves em um retorno de KD Kevin Durant luta fora do campo em seu retorno à quadra, mas o Suns consegue vencer o Timberwolves em casa.

Fénix – Kevin Durant é 13 vezes All-Star, duas vezes campeão da NBA, quatro vezes líder da liga em pontuação e fez quase tudo o que um jogador pode fazer em um jogo de basquete.

Mas até ele pode ficar um pouco nervoso em uma noite como quarta-feira.

Devin Booker marcou 29 pontos, Durant teve 16 pontos e oito rebotes em sua estreia em casa, e o Phoenix Suns venceu seu terceiro jogo consecutivo ao derrotar o Minnesota Timberwolves por 107-100.

Após uma ovação de pé da multidão esgotada – que esperou mais de um mês para vê-lo jogar em Phoenix após sua troca no Brooklyn – Durant errou seus primeiros seis arremessos e finalizou 5 de 18 em campo, embora tenha acertado três importantes. ponteiros no início do quarto trimestre.

“Foi difícil para mim dormir hoje e foi difícil para mim parar de pensar no jogo”, disse Durant. “Às vezes você pode querer tanto isso e sair, começar a correr e ser incomum.”

“Estou feliz por estar de volta, estou feliz por estar jogando novamente e sendo um dos caras. Apenas construindo a partir daqui.”

Mesmo com a tensão, o Suns está 4 a 0 com Durant na escalação. A seqüência de quatro vitórias consecutivas dos Timberwolves foi interrompida.

O Suns and Wolves está no meio da corrida dos playoffs da Conferência Oeste, lutando para permanecer entre os seis primeiros para não cair fora do jogo do campeonato. Cada jogo é crucial neste momento – apenas três vitórias separaram o número 4-11 até quarta-feira.

O Suns liderou por 81-74 no quarto período e resistiu nos minutos finais.

Durant trocou de tênis no primeiro tempo, na esperança de melhorar o mojo.

“Achei que ele lutou nas duas pontas”, disse o técnico do Suns, Monty Williams. “Acho que seu núcleo precisa voltar ao nível que ele deseja. Quando ele conseguir isso, veremos o Kevin que todos conhecemos.”

Chris Paul somou 19 pontos e seis assistências para o Phoenix.

Anthony Edwards liderou o Minnesota com 31 pontos. Carl Anthony Towns somou 25.

Durant jogou pela primeira vez desde 5 de março. Ele estava se preparando para seu primeiro jogo em casa com o Suns três dias depois quando ele torceu o tornozelo esquerdo Durante a preparação antes da partida. A lesão custou-lhe 10 partidas.

O momento da lesão no tornozelo – menos de uma hora antes de sua esperada estreia em casa – parecia um mau presságio para o Suns, que contratou Durant, de 34 anos, em uma troca impressionante que enviou Michal Bridges, cam. Johnson, Jay Crowder e Quality vão para as redes.

Mas Phoenix passou pelas águas na classificação sem sua mais nova estrela. Sua segunda tentativa em seu primeiro home run foi melhor, mesmo que seu toque de chute tenha sido errado.

Os Timberwolves lideraram por 51–48 no intervalo. Towns marcou 20 pontos, acertando quatro de três pontos. Booker liderou o Suns com 12.