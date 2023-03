Dia de abertura: como o relógio de arremesso da MLB se tornou um problema para o rebatedor

(CNN) Fidget passando luvas entre os arremessos. Raspar a terra com a ponta de um taco de beisebol. Organize – e talvez medite – em torno da caixa de massa.

Os rebatedores da Liga Principal de Beisebol costumavam passar todo o tempo do mundo em tais rituais antes de se sentirem prontos e confiantes para enfrentar seus arremessadores.

Mas o Novas regras do pitch clock na ligalançado este ano para acelerar um jogo que pode durar três horas, resultará em outra vítima não intencional: estranhas rotinas desleixadas.

“É chamado de cronômetro de arremesso e, por causa disso, acho que quando o anunciaram, a maioria das pessoas pensou em como isso afetaria um arremessador”, disse à CNN o correspondente nacional do MLB.com, Anthony Castrovins.

Com o treinamento de primavera em andamento, a nova regra parecia estar atingindo seu objetivo de acelerar os jogos. Mas os especialistas em beisebol também estão começando a perceber que a carga horária pode ser mais um ajuste para os rebatedores do que para os arremessadores.

“Os rebatedores não tinham tanto tempo quanto antes”, disse Neil Payne, editor de esportes interino do FiveThirtyEight, à CNN. “Não gastamos muito tempo pensando em rebatedores e, no final das contas, os rebatedores tiveram que fazer tantos ajustes quanto os arremessadores.”

O relógio do estádio faz a contagem regressiva durante um jogo de treinamento de primavera entre o New York Yankees e o Pittsburgh Pirates em Tampa, Flórida, em 6 de março.

As novas regras do relógio de arremesso estabelecem que o arremessador tem 15 segundos para iniciar o movimento de lançar a bola com as bases vazias e 20 segundos com os corredores na base. Se ele não conseguir fazer isso a tempo, ele será cobrado com a bola. No entanto, o rebatedor também deve estar pronto para entrar na área do batedor. O atirador deve estar de frente e olhando para ele com oito segundos restantes no relógio. Se não, ele foi acusado de greve. As consequências eram muito aparentes no início do treinamento de primavera.

Era o final da nona entrada e as bases estavam carregadas com uma contagem completa e o empate.

Cal Conley do Atlanta Braves Ele teve a chance de ganhar equipe contra o Boston Red Sox. Quando o relógio da corte expirou, o árbitro marcou uma violação de tempo e Conley forçou seu caminho para a primeira base, aparentemente supondo que o arremessador estava violando a nova regra.

A única chamada foi contra Conley – ele não estava pronto na área do rebatedor com oito segundos restantes no relógio da quadra. O árbitro marcou um strike e o jogo acabou.

Grande parte da lenta construção do campo, tanto para o rebatedor quanto para o arremessador, pode ser atribuída à estratégia do jogo – ou seja, uma tentativa de interromper o fluxo do time adversário. Mas com as novas regras do playground, os jogos mentais precisam ser acelerados.

“Será uma partida de xadrez mais rápida”, disse Castrovins. “Ouvi alguns golpes dos torcedores sobre isso. Eles vão sentir falta do arremessador olhando para o rebatedor e vice-versa.”

E para muitos rebatedores, isso significa que eles terão que ajustar suas superstições e rotinas quando entrarem na caixa do rebatedor, focando no novo relógio.

“A colocação do relógio do estádio e as regras que o cercam foram responsáveis ​​por reduzir os 25 minutos de tempo morto de um jogo de beisebol”, disse Payne. “Acho que provavelmente ainda é positivo no sentido líquido, mas ao mesmo tempo você perde um pouco dessas outras coisas.”

A CNN identificou quatro jogadores atuais e antigos com rotinas tão bizarras e tentou recriar seus movimentos no bastão para ver se eles violariam o novo relógio. Cada reconstituição mostra um cenário com as regras em branco, permitindo 15 segundos no total. A massa deve estar pronta em oito segundos.

A equipe da CNN se ofereceu para imitar os movimentos da melhor maneira possível. Isto é o que nós encontramos:

Nomar Garciaparra

Garciaparra é conhecido por ajustar obsessivamente as luvas de rebatidas que a MLB montou Compilação de rotinas pré-bat Apresenta este movimento icônico.

O vídeo abaixo mostra um exemplo em que o jogador aposentado do Boston Red Sox colocou as luvas em ambas as mãos várias vezes, bateu duas vezes com os dedos esquerdo e direito na terra e deu algumas voltas casuais com o bastão antes de focar no arremessador.

Castrovins acredita que isso é algo que não deve ser muito difícil de cortar.

“Espero que a maioria dos jogadores perceba que você realmente não precisa ajustar suas luvas de rebatidas quando nem mesmo rebateu no último arremesso e nada mudou”, brincou.

Nesse caso, Garciaparra gastou quase 10 segundos se preparando para arremessar – dois segundos a mais para as novas regras. Ele ia atacar.

Pablo Sandoval

Durante uma partida em 13 de junho de 2014Sandoval, o defensor externo do San Francisco Giants, exibiu vários fumbles antes de se colocar na área do rebatedor. Houve batidas com a ponta do taco na ponta dos pés, arranhando a terra, ajustando as luvas e estalando o ombro, entre outras demonstrações de inquietação.

“Há menos espaço para a individualidade em termos de suas pequenas rotinas e movimentos, mas talvez valha a pena em termos do efeito acelerador”, disse Payne.

Nesse caso, Sandoval gastou mais de 16 segundos se preparando para lançar – pelo menos 6 segundos é muito tempo para as novas regras. Ele ia atacar.

Tria Turner

Uma estrela da MLB que já jogou pelo Washington Nationals, Turner mostrou que leva tempo se preparando para o sucesso. em jogo outubro 2019 Contra o Houston Astros, Turner dá alguns golpes vagarosos, batendo com a ponta do bastão no home plate e balançando várias vezes antes de sinalizar que está pronto para jogar.

Nesse caso, Turner gastou quase 14 segundos se preparando para arremessar – 6 segundos é muito tempo para as novas regras. Ele ia atacar.

JD Martinez

Martinez também foi premiado Processamento de vídeo de mixagem Devido a todos os rituais pré-arremesso na placa.

Em uma rotina particularmente longa, Martinez, um ex-jogador externo do Boston Red Sox, acerta o bastão nos calcanhares e depois incha o peito para o céu com os braços ao lado do corpo antes de subir lentamente para o prato e se posicionar.

Nesse caso, Martinez gastou mais de 16 segundos se preparando para lançar – pelo menos 6 segundos é muito tempo para as novas regras. Ele ia atacar.

O objetivo principal das novas regras do relógio é acelerar o jogo, e parece estar funcionando: o jogo de treinamento de primavera médio foi de 2 horas e 36 minutos, em comparação com 3 horas e 1 minuto na primavera passada, De acordo com o Atlético.

Também pode ser mais interessante para os espectadores que procuram um pouco mais de ação. A Bovoda, uma empresa de apostas esportivas, introduziu apostas prop para violações do relógio do estádio durante o treinamento de primavera.

Pat Morrow, presidente da Bovada’s Oddsmaker, disse à CNN que isso se tornou parte do site por causa da importância de violar o relógio do estádio.

“Não é apenas ter as coisas habituais em que as pessoas podem apostar… São perguntas iniciais sobre esses esportes: é o que acontece nesses esportes que os torna relevantes, mesmo quando a primeira fase da temporada ainda não começou ainda”, disse Moreau.

Morrow espera mais envolvimento no site durante as partidas ao vivo nesta temporada. Mas a grande questão é se as regras geram novos fãs que podem ser mais atraídos a assistir a um evento esportivo mais curto.

“Embora seja ótimo para o beisebol diminuir 25 minutos de descanso, é como a diferença entre um filme de Christopher Nolan e um filme normal”, disse Payne.