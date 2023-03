Fontes – DSG paga taxas de direitos aos Padres para continuar transmitindo jogos

Alden GonzalesRedator da ESPN2 minutos para ler

SAN DIEGO – O Diamond Sports Group, operador de 42 redes esportivas regionais na MLB, NBA e NHL, pagou a taxa de direitos ao San Diego Padres na quarta-feira, o que significa que a empresa continuará a transmitir os jogos do time em um futuro próximo, disseram fontes ESPN.

Diamond, operando sob o nome de Bally Sports, entrou com pedido de falência em 14 de março e deixou de pagar aos Padres logo em seguida. Uma fonte familiarizada com o processo disse que a falta de pagamento causou um período de carência contratual de duas semanas, durante o qual Diamond tentou negociar uma maneira de obter os direitos de transmissão da equipe. Diamond não garantiu esses direitos, mas, pelo menos por enquanto, continuará com os Padres, que estão entre os times mais talentosos e premiados em seu esporte.

O Diamond ainda estará exibindo todos os 14 times da liga principal sob seu guarda-chuva quando a temporada regular começar na quinta-feira. Mas espera-se que algumas das equipes sejam eventualmente eliminadas, momento em que a Major League Baseball provavelmente assumirá as funções de transmissão e streaming pelo menos pelo resto da temporada. A Diamond espera usar a reestruturação da falência para permanecer no negócio, mas ainda está avaliando seu relacionamento com certas equipes caso a caso. Os Padres, por exemplo, podem se encontrar na mesma situação sempre que o próximo pagamento for devido.

As outras 13 equipes sob o guarda-chuva do Diamond Sports Group incluem Arizona Diamondbacks, Detroit Tigers, Miami Marlins, Cleveland Guardians, Kansas City Royals, St. Louis Cardinals, Minnesota Twins, Cincinnati Reds, Los Angeles Angels, Atlanta Braves, Texas Rangers, Tampa Bay Rays e Milwaukee Brewers.

Diamond não pagou os D-backs devidos em 10 de março, mas esses pagamentos perdidos acabaram sendo incluídos em todas as dívidas da empresa porque ocorreram antes do processo de falência do Capítulo 11. Essencialmente, a MLB teria que esperar por outro pagamento perdido para assumir as transmissões dos D-backs. As equipes são livres para rescindir seus contratos com o Diamante quando ocorre um pagamento perdido. A MLB espera eventualmente manter os direitos de todas as suas equipes sob o mesmo guarda-chuva, um caminho que a liga acredita que será mais lucrativo para os proprietários de esportes.

A Diamond, como subsidiária da emissora Sinclair, comprou originalmente os RSNs da Fox em 2019, depois que a Disney foi forçada a vendê-los por US$ 10,6 bilhões. Mas, no processo, a empresa assumiu quase US$ 8 bilhões em dívidas, colocando-se em uma posição precária à medida que a taxa de corte do cordão umbilical aumentava. A empresa renuncia ao pagamento de US$ 140 milhões apenas em juros aos credores em meados de fevereiro, iniciando um período de carência de 30 dias que levou à falência.

A MLB e o Diamond Sports Group prometeram que os torcedores não perderiam os jogos de seus times enquanto o processo estivesse em andamento.