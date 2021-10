A estrela de ‘Real Housewives’ Dorit Kemsley foi vista pela primeira vez após o roubo e as co-estrelas chegarem a sua casa

Dorit Kemsley Ela foi vista mantendo-se fora de vista depois de roubou quarta-feira tardia em sua casa em Encino Hills, Califórnia, enquanto ela e seus filhos estavam em casa.

Quinta-feira ,As verdadeiras donas de casa de Beverly HillsA estrela de 45 anos foi vista usando um moletom cinza cobrindo o rosto. Ela segurava o telefone com uma das mãos enquanto caminhava. Na noite anterior, Kemsley teria sido apontado sob a mira de uma arma por três homens que invadiram a casa quebrando o vidro da porta do porão .

A polícia de Los Angeles confirmou à Fox News que o roubo ocorreu às 22h50 do dia 27 de outubro. Havia três suspeitos e propriedade desconhecida foi roubada.

Antes do roubo acontecer, Kemsley mostrou seu guarda-roupa e coleção de acessórios em maio para o The Câmeras bravo.

A estrela de ‘Real Housewives’ Dorit Kemsley é roubada durante uma invasão em casa

No vídeo do Bravo Insider, a estilista de Beverly Beach percorreu seu enorme guarda-roupa que inclui marcas sofisticadas como Chanel, Hermès, Louis Vuitton e Christian Louboutin.

O armário personalizado também apresentava uma ilha de vidro exibindo sua coleção de joias. Kemsley disse às câmeras que ela e seu marido, PK, têm armários e banheiros separados em sua suíte base.

eu disse Revista Vogue Em junho, sobre sua coleção de roupas vintage, “O que sempre adorei nas roupas vintage é que sempre que você compra uma peça, sabe que ela guarda muitas lembranças, mesmo que você não tenha ideia de quem estava vestindo ou onde estava . Ele tem uma história, e isso o torna mais significativo. “

“Acho que comprar bebida é definitivamente algo do futuro, não do passado, já que as pessoas percebem que é uma forma de conservar o meio ambiente”, disse Kemsley. “Sou realmente uma colecionadora de moda infantil, mas sou colecionadora e adoro vestir as peças. Você pode comprar essas peças e mantê-las perfeitas e prontas para serem colocadas em um museu, ou pode usá-las como eu. Posso pegar um pouco de maquiagem ou algo assim, mas quero aproveitar, porque para mim é como um doce para uma criança. “

de acordo com Correio diárioKemsley estava dormindo quando os homens invadiram a casa. Eles arrombaram uma porta no andar de baixo e entraram no quarto dela. Ela suplicou a eles: “Não machuque meus filhos. Não me mate. Eu sou uma mãe.”

Um dos homens teria dito: “Mate-a”. Os ladrões saquearam a casa por 20 minutos e foram embora com as joias e bolsas de Kemsley.

Kemsley tinha acabado de voltar de um casamento em Londres na terça-feira.

Depois que os homens foram embora, ela ligou para o 911 e seu marido, que ainda estava em Londres. Uma fonte disse que ela ficou chocada com o acidente.

O casal mora na casa de 9.000 pés quadrados desde 2019. Eles a compraram por $ 6,475 milhões.

Tem “6 quartos, 7 casas de banho completas e 3 semi-banhos. No interior, as portas de vidro do chão ao tecto abrem para um quintal com piscina, cabana, espaço verde e campo desportivo. As características adicionais incluem uma sala de exames e 3 garagens , “de acordo com uma postagem em sites de redes sociais quando ele era listado para venda . Desde então, foi removido do mercado.

Na quarta-feira de manhã, as estrelas de Kemsley do Bravo, Erika Jayne, Lisa Rinna e Teddi Mellencamp foram vistos chegando à casa de Encino após o acidente. Em 2018, a casa de Kyle Richards, um colega de Kimsley em Los Angeles, também foi roubada.

Representantes de Kemsley, Bravo e equipe não responderam imediatamente a um pedido de comentários da Fox News.