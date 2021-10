O Doutor Octopus do Homem de Ferro ligou Tony Stark ao vilão do Homem-Aranha

homem aranha 2 Parece que o malvado doutor polvo (Alfred Molina) está armado com atualização do homem de ferro em um Homem-Aranha: Não há como voltar para casa, onde a ameaça do multiverso ameaça despedaçar o membro de Peter Parker (Tom Holland). É um feitiço perigoso lançado pelo Doutor Strange (Benedict Cumberbatch) que manipula a estabilidade do espaço e do tempo, transportando Doc Ock e Outros Super Vilões No universo cinematográfico da Marvel. 2008 Homem de Ferro O MCU lançou um multi-filme onde estão todos conectados, mas a referência a Doc Ock era um pouco rebuscada.

projeto inicial de Homem de Ferro O roteiro revelou que Tony Stark (Robert Downey Jr.) é o inventor dos sensores mecânicos usados ​​por um cientista de Nova York, de acordo com telefone iMovie coisas bobas. em 2004 homem aranha 2O cientista nuclear Otto Octavius ​​usa quatro braços inteligentes artificiais soldados à sua coluna em um experimento de fusão auto-sustentável, corrompendo sua mente e transformando-o no protegido Peter Parker (Tobey Maguire).

Minha teoria é que Doc Ock destrói o traje do Aranha de Ferro e suga o nano em suas garras #SpiderManNowWayHome pic.twitter.com/q8jD6BP4cV – brith🥶 (@ borithium2) 28 de outubro de 2021

Homem de Ferro Ele acabou removendo a referência passageira ao vilão Homem-Aranha, que está sob o guarda-chuva de personagens para os quais a Sony Pictures controla os direitos da tela. (Como o primeiro filme produzido independentemente pela Marvel Studios de Kevin Feige, Homem de Ferro O universo maior foi mencionado quando o superespião da SHIELD Nick Fury (Samuel L. Jackson) se referiu ao Homem-Aranha e aos X-Men em Créditos de cena alternativa.)

A Sony e a Marvel não iriam colaborar até que ambos os estúdios fechassem um contrato de cinco filmes que trouxe o Homem-Aranha (Holanda) para o MCU em 2016. Capitão América guerra civil. depois de queda infame Quando o acordo original expirou em 2019, um novo acordo incluiu um homem aranha 3 e futura aparência de homem-aranha No próximo filme da Marvel.

o Última aparição em um Homem-Aranha: Não há como voltar para casa OK mostra com atualização de armas Coberto com o esquema de cores “vermelho quente” da armadura Mark III, como visto em Homem de Ferro. Mas o Olhar mais atento Nas novas imagens, alguns fãs acreditam que o Ock está eliminando a nanotecnologia da Armadura de Aranha de Ferro que Stark desenvolveu.

Estrelado por Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei, Alfred Molina, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Sony e Marvels Homem-Aranha: Não há como voltar para casa Ele chega aos cinemas em 17 de dezembro.