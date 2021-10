Quem será a primeira pessoa a derrotar CM Punk no AEW?

Na partida de abertura em 27 de outubro dinamite, CM Punk derrotou Bobby Fish para levar seu recorde AEW para 5-0. Nenhuma dessas vitórias foi fácil, e este nomeado viu Fish quase ser expulso do GTS (ele trabalhou tanto no joelho de Punk que o ex-campeão da WWE lutou para fazer o cobrir depois de acertá-lo no final).

A história que eles contam ao longo dos dois meses e meio desde que Punk voltou ao wrestling profissional em “A Primeira Dança” é a de um homem que voltou ao seu nível e uma lenda idosa que perdeu um passo. Em algum momento, ele encontrará alguém que é muito rápido, muito forte ou muito inteligente para que Punk o derrote.

Quem deve ser essa pessoa? Quando isso acontecerá em breve? Essas são decisões importantes que Tony Khan precisa tomar. Não é algo que veremos acontecer por algum tempo ainda, mas sabendo como a AEW gosta de planejar seus grandes momentos com antecedência, eles provavelmente já têm alguns candidatos alinhados.

Deixe-nos saber quem é o seu candidato. E enquanto você pensa, aqui estão alguns dos destaques da noite passada dinamite. Como é típico da AEW hoje em dia, os vídeos do YouTube estão lentamente sendo distribuídos. Mas compilamos o que foi lançado esta manhã nesta lista de reprodução e tentamos nos atualizar sobre o resto do episódio por meio dos clipes do Twitter abaixo.

Sami Guevara saiu de Boston, o campeão da TNT?

Sheda vs. Deep: Quem passou para a próxima rodada de estrelato da TBS?

O marshmallow de Stay Puft finalmente conseguiu sua vingança?

Para resultados completos e blog ao vivo de dinamite Clique esta semana Aqui. Para ler um resumo completo e uma revisão de todos os eventos desta noite, clique Aqui.