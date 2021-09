BTS ocupou o centro do palco nas Nações Unidas e foi assistido ao vivo por mais de um milhão de fãs.

O vídeo mostrava os jovens cantores dançando nos corredores vazios do salão de assembléia – onde presidentes e déspotas lançavam ameaças de aniquilação e diplomatas em greve – e depois fora do complexo.

Um grande número de fãs da banda seguiu atentamente no canal da ONU no YouTube, inundando o chat ao vivo com mensagens fluentes, muitos com emojis de coração roxo que se tornaram um cartão de visita.

“Ouvi dizer que as pessoas na adolescência e na casa dos vinte hoje são chamadas de geração perdida Covid”, disse Kim Nam Joon, vocalista da banda, que está se apresentando sob o nome artístico de RM (antigo Rap Monster). “Mas acho que seria um exagero dizer que eles estão perdidos simplesmente porque o caminho que estão trilhando não pode ser visto com olhos de adultos.”

O Sr. Moon apresentou os membros da banda no salão cavernoso, onde o grupo usava ternos escuros, tops com crachás e distintivos de lapela para promover as Nações Unidas. Metas de desenvolvimento sustentável Campanha.

Ele disse que BTS, um acrônimo para as palavras coreanas Bangtan Sonyeondan, ou escoteiros à prova de balas, “era provavelmente o artista amado por pessoas em todo o mundo”.