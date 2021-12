Diplomata sênior diz que UE está unida nas sanções contra a Rússia

Ministros das Relações Exteriores da UE se reúnem em Bruxelas

A Rússia reforçou suas forças na fronteira com a Ucrânia

A União Europeia, a OTAN e o Grupo dos Sete alertaram a Rússia contra a invasão

BRUXELAS (Reuters) – Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia concordaram na segunda-feira que qualquer agressão russa contra a Ucrânia imporia sanções econômicas a Moscou em uma tentativa de manter a pressão após declarações semelhantes da Otan e do Grupo dos Sete.

“A União Europeia está unida no apoio à soberania e integridade territorial da Ucrânia”, disse Josep Borrell, chefe de política externa da UE, em entrevista coletiva após a reunião.

“Os ministros, todos eles, foram muito claros hoje que qualquer agressão contra a Ucrânia teria consequências políticas e um pesado custo econômico para a Rússia”, acrescentou.

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado a reuters.com Registro

A União Europeia e os Estados Unidos impuseram sanções econômicas à Rússia em julho de 2014, visando os setores de energia, bancário e de defesa, e estão considerando novas ações se a Rússia tentar invadir a Ucrânia após mobilizar forças em suas fronteiras.

Borrell, que presidiu a reunião, disse anteriormente: “Estamos estudando com os EUA e o Reino Unido o que (as sanções) podem ser, quando e como, de maneira coordenada.”

Os líderes ocidentais temem um ataque à Ucrânia pela Rússia, que anexou a Crimeia em 2014 e apoia os separatistas que controlam partes do leste da Ucrânia e estão lutando contra as forças do governo ucraniano.

O Alto Representante da UE para as Relações Exteriores e Política de Segurança, Josep Borrell Fontel, participa da cúpula do Grupo dos Sete de ministros das Relações Exteriores e do Desenvolvimento em Liverpool, Grã-Bretanha, em 11 de dezembro de 2021. Christopher Furlong / Paul via Reuters READ Wang Yaping se torna a primeira mulher chinesa a andar no espaço | notícias espaciais Consulte Mais informação

A Rússia afirma não ter planos de invadir a Ucrânia e acusa Kiev de enviar metade de seu exército para enfrentar os separatistas.

“Estamos convencidos de que a Rússia já está se preparando para uma guerra total contra a Ucrânia. É um evento sem precedentes, talvez desde a Segunda Guerra Mundial”, disse o ministro das Relações Exteriores da Lituânia, Gabrielius Landsbergis.

“Se foi um ataque sem precedentes, isso significa que a resposta deve ser sem precedentes também nos países ocidentais”, acrescentou.

Diplomatas da UE disseram à Reuters que as discussões se concentram em um possível aumento gradual em quaisquer sanções, desde potenciais proibições de viagens e congelamento de ativos a políticos russos até a proibição de ligações financeiras e bancárias com a Rússia.

Sancionar o gasoduto Nord Stream 2 entre a Rússia e a Alemanha para impedir sua operação também era uma opção, bem como visar mais empresas de defesa e energia estatais russas ou cancelar contratos de gás natural.

Os enviados disseram que tais medidas provavelmente só seriam consideradas se os militares russos tentassem invadir totalmente a Ucrânia.

O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, advertiu a Rússia que a aliança militar ocidental está do lado da Ucrânia. Leia mais chanceleres de países grupo de sete As democracias ricas alertaram a Rússia no domingo sobre “graves consequências” se atacar a Ucrânia.

Registre-se agora para obter acesso gratuito e ilimitado a reuters.com Registro

(Reportagem de Robin Emmott e Sabine Siebold; Edição de Gareth Jones, Timothy Heritage e Alison Williams)

Nossos critérios: Princípios de confiança da Thomson Reuters.