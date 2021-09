“Deve parar agora.” Marc Benioff diz que o Facebook não se preocupa com desinformação

“Esta revolução digital meio que colocou o mundo em suas garras”, disse Benioff à CNN. “E com essas garras, você pode ver quanta desconfiança e desinformação está acontecendo.”

“Veja como isso afeta o mundo. Você pode falar sobre o processo político. Você pode falar sobre o clima. Você pode falar sobre a epidemia”, disse Benioff. “Em todos os grandes tópicos, isso está ligado novamente à desconfiança que está ocorrendo e, principalmente, ao quanto está sendo plantado pelas redes sociais. Deve parar agora”.

nível de engano

força de vendas CRM CEO intensifica suas críticas ao Facebook após o aplicativo Investigação do Wall Street Journal que usou documentos internos para mostrar que a empresa não só está bem ciente dos efeitos negativos que suas plataformas têm sobre os usuários – mas também como ela é Processado repetidamente.

“Algumas dessas empresas de mídia social, especialmente o Facebook, você pode ver que elas realmente não se importam que sua plataforma esteja repleta de toda essa desinformação”, disse Benioff.

O bilionário da tecnologia pediu ao Congresso que reprima o problema de desinformação do Facebook.

“Eu sou dono da Time e sou responsável pelo que é produzido em minha plataforma”, disse Benioff, acrescentando que a CNN e outras mídias também são responsabilizadas. “Em termos de Facebook, eles não são responsáveis. Portanto, não têm incentivos do governo. Isso tem que mudar.”

Benioff instou o Congresso a revisar as leis existentes para tentar impedir o “nível de engano” que ocorre nas redes sociais.

O Facebook não respondeu aos pedidos de comentários sobre as críticas de Benioff.

No entanto, a empresa publicou sete parágrafos Postagem no blog No último fim de semana, ele se defendeu e se esquivou da investigação da revista.

“No cerne desta série está uma afirmação completamente falsa: que o Facebook conduz pesquisas e então a ignora sistemática e deliberadamente se os resultados forem inadequados para a empresa”, escreveu Nick Clegg, vice-presidente de assuntos globais do Facebook. Correspondência. “Isso desafia a motivação e o trabalho árduo de milhares de pesquisadores, especialistas em políticas e engenheiros do Facebook que se esforçam para melhorar a qualidade de nossos produtos e compreender seu impacto mais amplo (positivo e negativo).”

Após a lei do aborto no Texas, Benioff se ofereceu para mover trabalhadores insatisfeitos

Além da mídia social, Benioff tem falado abertamente sobre questões sociais – incluindo Lei do Aborto do Texas.

Depois que essa lei entrou em vigor no início deste mês, a Salesforce anunciou que Transferência de funcionários do Texas – e seus familiares imediatos – se estiverem interessados ​​em obter cuidados reprodutivos.

“Isso acontece regularmente”, disse Benioff. “Temos um governador, um presidente ou um ministério em um país que faz uma espécie de declaração discriminatória que perturba nossos funcionários e nossa mensagem para nossos funcionários é muito simples: se você não gosta, pode seguir em frente. E nós vou fazer isso. Mova você. “

Quando questionado se a lei de aborto do Texas o impede de fazer negócios ou expandir no estado, Benioff observou que a Salesforce não se posiciona sobre a lei em si e acrescentou que os funcionários terão opiniões diferentes sobre essas questões.

“Não é disso que se trata. O que se trata é dizer aos nossos funcionários que os apoiamos, que se eles quiserem se mudar e não estiverem felizes, vamos transferi-los”, disse Benioff, acrescentando que se eles quiserem para ficar “isso é ótimo também.” “Nosso trabalho é garantir que eles tenham a liberdade, assim como a liberdade, de fazer o que quiserem”, disse ele.

A Salesforce está sediada em San Francisco, mas a empresa também possui um escritório em Austin.

“Sou um san franciscano de quarta geração”, disse Benioff. “Somos o lar dos direitos e da liberdade dos homossexuais … é claro que agiremos dessa maneira.” “Se você não gostar, estaremos lá para ajudá-lo.”

‘Estamos em uma emergência climática’

Salesforce tornou-se recentemente uma das únicas grandes empresas em Apoiar publicamente os investimentos climáticos Plano “Construir Melhor” de US $ 3,5 trilhões do presidente Joe Biden.

“Estamos em uma emergência climática”, disse Benioff quando questionado sobre o apoio de sua empresa.

A Salesforce também anunciou esta semana que é uma empresa de soma zero em sua cadeia de valor e agora depende de energia 100% renovável para suas operações.

Embora a Salesforce apoie os investimentos climáticos no plano Build Back Better, a Business Roundtable se opôs à legislação. Grupo influente, ao qual pertence Benioff, alertou sobre aumentos de impostos para pagar novos gastos Isso colocaria milhões de empregos em risco Eles impedem o crescimento dos salários e interrompem o investimento empresarial.

Quando questionado se deixará a Rodada de Negócios, Benioff disse que a discussão não é sobre a Rodada de Negócios e ressaltou a importância de reduzir as emissões de carbono.

“Todos nós precisamos ser net-zero”, disse ele. “Isso tem que acontecer agora.”

Discutindo um aumento de impostos

“É claro que estamos pagando apenas os impostos que recebemos”, disse Benioff em resposta aos comentários de Biden. “E em muitos casos, lutamos por impostos mais altos.”

O CEO da Salesforce sinalizou seu apoio a uma votação em São Francisco que seria Serviços para os sem-teto tributando grandes corporações.

Questionado se apoia os esforços dos democratas para aumentar a alíquota do imposto corporativo para 26,5%, Benioff disse que a reforma tributária não deve colocar as empresas americanas em desvantagem no cenário global.

“Se eles querem aumentar a alíquota do imposto corporativo, certifique-se de manter as empresas americanas competitivas”, disse Benioff. “Essa é a coisa mais importante hoje.”