A Epic Games Store dará as boas-vindas a “jogos que usam tecnologia blockchain”

válvula de ontem Os desenvolvedores disseram que não permitirão jogos contendo NFTs ou criptomoedas Em sua vitrine digital, Steam. Desde então, tenho seguido a Epic Dizendo ao The Verge que a Epic Games Store estará “aberta para jogos que suportam criptomoeda ou ativos baseados em blockchain”.

Quando questionado sobre quais jogos apresentam NFTs, Epic disse que haverá limitações, mas eles estão dispostos a trabalhar com desenvolvedores no “novo domínio”.





Siga a história de Tim Sweeney no The Verge no Twitter com tweet pessoal. “A Epic Games Store dará as boas-vindas aos jogos que usam a tecnologia blockchain, desde que sigam as leis relevantes, divulguem seus termos e sejam classificados por idade por um grupo apropriado. Embora a Epic não use criptografia em nossos jogos, agradecemos a inovação nas áreas de tecnologia. E financiamento ”, escreveu o cofundador da Epic.

A Epic Games Store dará as boas-vindas aos jogos que usam a tecnologia blockchain, desde que sigam as leis relevantes, divulguem seus termos e sejam classificados por idade por um grupo apropriado. Embora a Epic não use codificação em nossos jogos, agradecemos a inovação nas áreas de tecnologia e finanças. https://t.co/6W7hb8zJBw – Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) 15 de outubro de 2021



Para visualizar este conteúdo, ative os cookies de segmentação.

Gerenciar configurações de cookies



Isso parece contradizer Tweet Sweeney deu menos de três semanas. “Não entramos em NFTs porque todo o campo está atualmente emaranhado com uma mistura difícil de golpes, bases de tecnologia descentralizadas interessantes e golpes”, escreveu ele.

Sweeney provavelmente estava se referindo apenas aos seus jogos épicos, embora a linguagem “nós não tocamos” seja ampla e longe de ser “aberta para” e “querer trabalhar com”.

A Epic Games Store está lutando por participação de mercado contra o domínio do Steam, principalmente usando ofertas exclusivas e brindes. Permitir jogos baseados em blockchain pode atrair alguns desenvolvedores, mas é impressionante para mim como usuário. Eu gostaria que a Epic Games Store fosse bem-sucedida, porque a competição é geralmente boa, mas estou feliz pelos jogos armazenados no Steam usando NFT de sua loja e espero que a Epic mude de ideia.