A deslumbrante villa é o epítome da vida luxuosa no sul de Portugal

Localizada no coração do Quinta do Lago Golf Resort, esta moderna moradia é um luxuoso e … [+] Retiro espaçoso. Moderno

Nenhuma parte do mundo tem espaço para design contemporâneo e luxo. Ao observar os melhores exemplos, pode ser difícil dizer a que lugar eles pertencem, mas é fácil ver o apelo.

as cidades de Los Angeles, Sydney e Dubai; A comunidade de resorts de golfe da Quinta do Lago, em Almancil, na região do Algarve, no sul de Portugal, é a sua melhor aposta.

A impressionante villa tem três andares e foi recentemente renovada para incluir um equipamento de última geração. … [+] Uma sensação acolhedora em toda a casa. Moderno

Vila Lacula O agente de listagem diz que o resort foi construído com esforço arquitetônico e investimento estratégico para resumir a vida de luxo Francisco Garcia de Moderno, uma empresa imobiliária em Portugal. “Isso serve como uma vitrine sólida do que os potenciais investidores podem esperar ao considerar uma propriedade dentro do resort.”

A residência foi projetada pelo escritório Lagula Arquitectes, com sede em Barcelona.

Uma rápida olhada confirma que a villa serviu bem ao seu propósito.

Conhecida pela sua ênfase na harmonia entre o ambiente construído e a envolvente natural, a Lacula Villa aproveita ao máximo a paisagem tranquila envolvente e as vistas panorâmicas.

Lacula Villa foi projetada pelo escritório Lacula Architectes, com sede em Barcelona. Moderno

De cima, a estrutura é dividida em quatro quartos, com um quadrante para habitação ao ar livre e os outros criando 694 metros quadrados, ou quase 7.500 pés quadrados, de área habitacional.

A residência foi projetada para maximizar a paisagem tranquila e as belas vistas dos arredores. Moderno

Do nível do solo, a residência – situada entre sebes e gramados bem cuidados – tem uma qualidade de museu. No interior, tetos de dois andares nos principais espaços criam paredes semelhantes a galerias para obras de arte. Enormes paredes de vidro conectam-se ao terraço.

As principais áreas de estar têm tetos de altura dupla que proporcionam o cenário perfeito para obras de arte. Moderno

O layout em plano aberto do térreo é aprimorado por um escritório separado ou sala de TV e dois quartos com banheiro privativo. A cozinha elegante é equipada com armazenamento de vinho com temperatura controlada, vários fornos e uma longa ilha de jantar com pia e fogão.

A cozinha moderna tem armazenamento de vinho com temperatura controlada, vários fornos e um … [+] Uma ilha espaçosa. Moderno

Uma escada flutuante leva ao terceiro andar e um elevador chega ao nível superior e ao subsolo.

O quarto principal, um dos três no piso superior, tem varanda com vista para a piscina. Moderno

O piso inferior dispõe de ginásio, sala de spa, sauna, lavandaria, adega, sexto quarto em suite e estacionamento subterrâneo.

A piscina aquecida alimenta o quadrilátero ao ar livre, que inclui uma cozinha ao ar livre, sala de jantar ao ar livre e terraço que se estende além dos quatro cantos para formar um deck ensolarado para relaxar.

No piso inferior encontra-se uma adega envidraçada. Moderno

Moradia de três pisos construída em 2018, cozinha, exterior e sala de jantar recentemente renovadas.

A Villa Lakula custa 10,99 milhões de euros, ou cerca de 11,9 milhões de dólares.

Outras comodidades incluem uma sala de spa. Moderno

A casa fica do outro lado da rua das ligações e perto de lojas, restaurantes e supermercado.

A Praia da Quinta do Lago, tendo como pano de fundo o Parque Natural da Ria Formosa, fica a três minutos de carro. O Aeroporto Internacional Faro-Gago Coutinho fica a aproximadamente 20 minutos.

Há também uma sauna. Moderno

