Passeie pelos famosos ‘Pilares da Criação’ com novas e impressionantes visualizações 3D do Hubble e JWST (vídeo)

Em 1995, o Telescópio Espacial Hubble divulgou imagens dos Pilares da Criação – nuvens espetaculares e efervescentes de poeira e gás interestelar, o local onde nascem as estrelas.

Agora, mescle os dados de Hubble E a Telescópio Espacial James Webb A NASA lançou uma impressionante visualização 3D de estruturas cósmicas tanto na luz visível quanto na infravermelha.

“Ao voar através e entre as colunas, os observadores experimentam sua estrutura 3D e veem como elas parecem diferentes no show de luz visível do Hubble e no show infravermelho de Webb”, disse o principal cientista de visualização, Frank Summers. Ele disse em um comunicado .

Ele continuou: “O contraste os ajuda a entender por que existe mais de um telescópio espacial para observar diferentes aspectos do mesmo objeto”.

Esta imagem é um mosaico de visualizações de luz visível e infravermelha do mesmo quadro da visualização dos Pilares da Criação. O modelo 3D das colunas criadas para a sequência de visualização é mostrado alternadamente na versão do Telescópio Espacial Hubble (luz visível) e na versão do Telescópio Espacial Webb (infravermelho). (Créditos da imagem: Greg Bacon (ASSI), Ralph Crawford (ASSI), Joseph De Pasquale (ASSI), Leah Hostak (ASSI), Christian Nieves (ASSI), Joseph Olmsted (Instituto de Ciências Aeroespaciais), Alyssa Pagan (Instituto de Ciências Astronáuticas) , Frank Summers (Instituto de Ciências Astronáuticas), Cientista de Aprendizagem da NASA)

o Pilares da criação , As plumas, localizadas a cerca de 5.700 anos-luz da Terra, são compostas de hidrogênio molecular frio e poeira. Devido aos fortes ventos e à radiação de estrelas jovens e quentes próximas, as colunas começaram a perder seu conteúdo. Estruturas longas em forma de dedos podem ser vistas emergindo do topo das colunas, que são maiores que as colunas de terra. Sistema solar .

Dentro dessas estruturas, o hidrogênio e a poeira colapsam gravitacionalmente para formar novas estrelas bebês. Estas novas estrelas contribuirão para a dispersão contínua de material dentro das colunas. A coluna mais longa se estende por uma área de 30… Ano luz De cima para baixo – três quartos da distância entre o Sol e a estrela mais próxima.

O vídeo recém-lançado é baseado em dados observacionais coletados para um estudo conduzido por Anna McLeod, da Universidade de Durham, na Inglaterra, que também atuou como consultora científica para o projeto de visualização.

Os “Pilares da Criação” na Nebulosa da Águia, fotografados pela câmera infravermelha média a bordo do Telescópio Espacial James Webb. (Crédito da imagem: NASA, ESA, CSA, STScI, J. DePasquale (STScI), A. Pagan (STScI))

“Quando combinamos observações dos telescópios espaciais da NASA em diferentes comprimentos de onda de luz, expandimos a nossa compreensão… Universo Mark Clampin, diretor da Divisão de Astrofísica da sede da NASA em Washington, disse:

“A área Pilares da Criação continua a fornecer-nos novos insights que avançam a nossa compreensão de como as estrelas se formam”, acrescentou Clampin. “Agora, com esta nova visualização, todos podem experimentar esta paisagem rica e cativante de uma nova maneira.”

Durante a visualização, os espectadores podem vislumbrar as estrelas em diferentes estágios de formação. Por exemplo, no topo da coluna central, os observadores podem ver uma protoestrela compacta, que é vermelha brilhante quando vista em luz infravermelha. Perto do topo da coluna da esquerda está um fluxo diagonal de material sendo ejetado de uma estrela recém-nascida, embora os observadores não possam ver a estrela em si. No final dos “dedos” das colunas da esquerda, os espectadores podem ver uma estrela brilhante recém-formada.