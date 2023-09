O preço do IPO de Klaviyo é de US$ 30 por ação

tamanho da fonte





Klaviyo, uma empresa de software de marketing com sede em Boston, fixou o preço de sua oferta pública inicial em $ 30 por ação Tarde da noite de terça-feira.

Numa base totalmente diluída, Klaviyo terá 306 milhões de ações em circulação, dando à empresa um valor de mercado de cerca de 9,2 mil milhões de dólares ao preço do IPO.

Na segunda-feira, Klaviyo aumentou a faixa de preço esperada para a oferta para entre US$ 27 e US$ 29 por ação, de uma estimativa anterior de US$ 25 a US$ 27. A empresa será listada na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo KVYO, com negociações começando na quarta-feira.

Este é o terceiro de uma série de IPOs de tecnologia depois de vários meses em que a janela de emissão de novas tecnologias está essencialmente fechada.

Segurando o braço



(ticker: ARM), a empresa de design de chips com sede no Reino Unido, abriu o capital na semana passada a US$ 51 por ação e rapidamente subiu 25%, embora desde então tenha desistido da maior parte dos ganhos iniciais.

Instacart



A controladora Maplebear (CART) abriu o capital a US$ 30 por ação, abriu para negociação na terça-feira a US$ 42 e fechou seu primeiro dia como empresa pública a US$ 33,70.

A Klaviyo, fundada em 2012, auxilia empresas com campanhas de marketing digital que utilizam e-mail, mensagens de texto e outras notificações. A empresa concorre com empresas como

Adobe

,

Força de vendas

,

E

intuito

de

Módulo MailChimp.

A oferta totaliza 19,2 milhões de ações, incluindo 11,5 milhões para venda aos acionistas. O total inclui cinco milhões de ações da empresa de investimentos Summit Partners, que ainda terá 21% de participação votante após a oferta.

Klaviyo tem duas classes de ações – ações A e ações B – com as ações B obtendo 10 votos cada, contra 1 voto por ação A. Os insiders controlam as ações Classe B, que juntas representam mais de 99% dos direitos de voto nas ações.

Shopify



Ela terá uma participação com direito a voto de 11,5% na empresa após a oferta, com sua participação valendo cerca de US$ 1 bilhão ao preço do IPO, pouco mais de 1% da capitalização de mercado da empresa de software de comércio eletrônico. O CEO e cofundador Andrew Bialecki deterá 39% do poder de voto após a oferta.

Em uma nota de pesquisa recente, Rohit Mulkarni, analista da Roth MKM, observou que mais de 80% da receita anual da empresa vem de clientes do Shopify.

Nos seis meses encerrados em 30 de junho, Klaviyo registrou receita de US$ 246,6 milhões, um aumento de 64% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita do ano de 2022 foi de US$ 344,7 milhões, um aumento de 67% em relação a 2021. A empresa foi lucrativa este ano, com lucro líquido nos primeiros seis meses de US$ 15,2 milhões. A receita dos últimos 12 meses durante o quarto trimestre foi de US$ 585,1 milhões, um aumento de 56,5%.

A empresa indicou em seu prospecto que a BlackRock e a AllianceBernstein concordaram em comprar até US$ 100 milhões em ações ao preço do IPO.

Goldman Sachs

,

Morgan Stanley e Citigroup lideram o grupo de subscrição do negócio.

Escreva para Eric J. Savitz em eric.savitz@barrons.com