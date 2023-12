49ers promovem TY McGill e Jeremy McNichols para o jogo dos Cardinals na Semana 15 – NBC Sports Bay Area e Califórnia

Os 49ers promoveram no sábado o atacante defensivo TY McGill e o running back Jeremy McNichols do time de treino antes do jogo da semana 15 contra o Arizona Cardinals, no domingo, no State Farm Stadium.

Arik Armstead (pé/joelho) e Javon Hargrave (músculo posterior da coxa) foram descartados, o que colocará a responsabilidade do interior da linha firmemente sobre os ombros de Javon Kinlaw, Kevin Givens e Kalia Davis, junto com McGill.

A produção de Kinlaw melhorou muito depois de uma entressafra saudável. A escolha anterior do draft da primeira rodada registrou 2,5 sacks, 18 tackles – 11 solo e três por derrota – e cinco rebatidas de quarterback durante a temporada de 2023 da NFL. O tackle sênior também quebrou três passes em 13 jogos disputados.

No lado ofensivo da bola, McNichols vai adicionar profundidade atrás de Christian McCaffrey na ausência de Elijah Mitchell, que vai perder o jogo devido a uma lesão no joelho. JP Mason provavelmente também será visto no ataque, junto com times especiais, como de costume.

McNichols, que passou um tempo com o 49ers em 2017, apareceu em um jogo nesta temporada, mas esteve em campo em apenas seis jogos de times especiais na vitória do time na Semana 14 sobre o Seattle Seahawks.

Embora Orrin Burks (joelho) e Ross Dowelly (tornozelo) tenham sido descartados, o coordenador defensivo do 49ers, Steve Wilks, compartilhou na quinta-feira que Dre Greenlaw (quadril) deverá jogar.

O gerente geral John Lynch compartilhou durante sua aparição semanal na KNBR na sexta-feira que Charvarius Ward também tem a chance de retornar a campo depois de jogar apenas quatro snaps contra o Seattle na semana 14 devido a uma lesão na virilha.

Os atacantes Spencer Burford (joelho) e Aaron Banks (quadril) também são questionáveis.

Baixe e acompanhe o Podcast 49ers Talk