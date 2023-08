Culpando as entradas: uma análise forense do colapso de Arecibo

Depois de quase três anos de desmantelamento apressado e não planejado do radiotelescópio de Arecibo, Finalmente temos o culpado do acidente: plugues ruins.

Caso você tenha perdido, em 2020, começamos a receber relatos ameaçadores de que os cabos que sustentavam a plataforma de instrumentos de 900 toneladas no topo do refletor primário de 300 metros do que era na época o maior radiotelescópio do mundo estavam se desfazendo lentamente. Desde o primeiro sinal de problema em agosto, quando um cabo rompido abriu um buraco no refletor, até a segunda falha do cabo em novembro, parecia certo que os dias de Arecibo estavam contados e que seria vítima de todos os outros. A má sorte parecia aumentar rapidamente naquele ano fatídico. O inevitável finalmente aconteceu no dia 1º de dezembro, quando os cabos sobrecarregados da quarta torre de suporte finalmente ruíram, fazendo a plataforma balançar graciosamente ao longo da depressão natural que abraçava o refletor, danificando o telescópio além de qualquer esperança de reparo.

O longo período que antecedeu o trabalho final do telescópio teve uma vantagem, pois deu aos engenheiros e cientistas a oportunidade de monitorar cuidadosamente as falhas em tempo real. Portanto, não houve nenhum mistério real sobre o que aconteceu, pelo menos do ponto de vista geral. Mas sempre se quer saber os detalhes de tais falhas, tarefa que cabe à empresa de investigação criminal Thornton Tomasetti. Eles contaram com a ajuda do Laboratório de Resistência de Materiais da Universidade de Columbia, que enviou pedaços do cabo defeituoso para o reator isotópico de alto fluxo do Laboratório Nacional de Oak Ridge para cirurgia. Imagem de nêutronsQue é semelhante ao estudo de raios X, mas usa fluxos de nêutrons que interagem com os núcleos da matéria, em vez de com seus elétrons.

Relatório completo (PDF) Revela cinco causas diretas do colapso, das quais as mais importantes são “[T]“Houve uma dispersão manual inconsistente dos fios durante a conexão dos cabos”, o que consideramos que significa que os fios individuais dos cabos não foram espalhados adequadamente antes do zinco fundido soquete divisor formado em torno deles. A tensão de cisalhamento resultante fez com que o zinco fluísse lentamente ao redor dos fios do cabo, permitindo que eles escorregassem para fora do soquete de aço ao redor – bem, você pode ver o resto abaixo com seus próprios olhos.

Como costuma acontecer com essas falhas, há diversas causas, todas abordadas no relatório de mais de 300 páginas. Mas ser capaz de despejar a maior parte do fracasso em uma falha única, facilmente compreendida – e facilmente remediada – é, de certa forma, reconfortante. Talvez isto seja um frio consolo para os astrónomos e funcionários de Arecibo, mas pelo menos é uma lição que pode evitar que estruturas suportadas por cabos falhem no futuro.

[via New Atlas