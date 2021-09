A colaboração do smartphone entre o Google e a Jio. Foi adiada

O JioPhone Next, um smartphone desenvolvido em conjunto pelo Google e pela gigante de tecnologia indiana Jio Platforms, perdeu sua data de lançamento planejada para 10 de setembro, Empresas anunciadas. O atraso é necessário para dar às duas empresas mais tempo para melhorar o dispositivo e superar os problemas causados ​​pela escassez global de semicondutores. O JioPhone Next está programado para ser amplamente lançado em torno de Diwali, que acontecerá no início de novembro. O telefone está atualmente em teste com alguns usuários.

O telefone foi projetado para ser um smartphone 4G acessível para ajudar cerca de 300 milhões de usuários indianos atualmente em redes 2G a atualizar para 4G. Quando você é Telefone anunciado em junhoA controladora de Jio, Reliance, disse que incluirá o assistente de voz, realidade aumentada e recursos de tradução. Tudo isso é construído em um “sistema operacional otimizado baseado no Android”, que parece ter alguma conexão com o Android Go, se Desenvolvedores XDA Ele acredita nisso.

O trabalho por telefone foi anunciado pela primeira vez em 2020, quando O Google anunciou um investimento de US $ 4,5 milhões em jio. Como parte da colaboração, a Reliance anunciou no início deste ano que está mudando seus negócios de varejo para a infraestrutura em nuvem do Google.