A Apple não permitirá que a Epic devolva Fortnite à App Store na Coreia do Sul

A Apple diz que não permitirá que a Epic Games retorne à App Store até que eles concordem em “jogar pelas mesmas regras que todos os outros”. hoje mais cedo Pergunte à Epic Apple Para devolver sua conta de desenvolvedor para que ele possa relançar a versão iOS do É um jogo eletronico Na Coreia do Sul, que recentemente passar uma conta Forçar a Apple e o Google a permitir sistemas alternativos de pagamento no aplicativo.

No entanto, a Apple afirma que não tem nenhuma obrigação de permitir que a Epic entre na App Store. Um porta-voz da Apple disse em um comunicado à A beira. “A Epic reconheceu uma violação de contrato e, até o momento, não há base legítima para recontabilizar seu desenvolvedor.”

A legislação sul-coreana ainda não entrou em vigor, mas se e quando entrar, de acordo com a Apple, não terá impacto no processo da empresa de aprovação de contas de desenvolvedor. Até que a Epic concorde em cumprir as Diretrizes de análise de aplicativos da App Store, a Apple não considerará solicitá-lo.

É um jogo eletronicoUm dos videogames mais populares do mundo, não estava disponível na App Store Desde agosto do ano passado. A Apple finalmente encerrou a conta do desenvolvedor da Epic em resposta a um arquivo É um jogo eletronico Atualizar que evitou os requisitos de pagamento no aplicativo da App Store para contornar o desconto de 30% no pagamento da Apple. A Epic então processou a Apple e foi a julgamento em maio, sem veredicto ainda.