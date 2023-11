A Casa Branca diz que Israel iniciará uma pausa de 4 horas todos os dias

Palestinos que fogem do norte de Gaza caminham em direção ao sul, em meio ao conflito em curso entre Israel e o grupo islâmico palestino Hamas, no centro da Faixa de Gaza, 9 de novembro de 2023. REUTERS/Mohamed Salem



Washington

CNN

–



Israel começará a implementar uma cessação de operações militares de quatro horas Nas áreas do norte de Gaza diariamenteUm porta-voz da Casa Branca disse quinta-feira.

A pausa destina-se a permitir Para que a ajuda humanitária chegue ao enclave sitiado e permita a fuga dos civis Longe dos combates.

John Kirby, porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, disse que Israel anunciaria o momento da trégua três horas antes.

Kirby disse: “Os israelenses nos informaram que não haverá operações militares nessas áreas durante o período de trégua e que este processo começa hoje”, descrevendo-as como “passos na direção certa”.

Kirby disse que a decisão de Israel de permitir uma pausa de quatro horas ocorreu depois de “um grande envolvimento da administração para tentar garantir que a ajuda humanitária possa chegar e as pessoas possam sair com segurança”. Ele acrescentou que as pausas proporcionariam uma “breve janela” de passagem segura para os reféns detidos pelo Hamas.

Ele disse que a comunicação ocorreu em todos os níveis da administração, inclusive entre o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, e chamou-a de um primeiro passo “importante”.

“Pedimos aos israelenses que minimizem as baixas civis e façam tudo o que puderem para reduzir esses números”, disse Kirby, dizendo que isso proporcionaria “um espaço para respirar por algumas horas” para os civis saírem do caminho do perigo.

Israel está a alertar os civis para não se deslocarem para o sul de Gaza enquanto ataca alvos no norte, uma tarefa que se revelou difícil – se não impossível – para muitos palestinianos na Faixa. Os civis não conseguiram sair de Gaza em grande número desde o início da guerra; Grupos de cidadãos estrangeiros e alguns palestinos feridos foram recentemente autorizados a deixar a Faixa.

Ele acrescentou que os Estados Unidos desejam que as pausas diárias continuem enquanto for necessária ajuda humanitária em Gaza.

Biden forneceu mais informações sobre suas negociações com os israelenses na quinta-feira, dizendo aos repórteres que estava pedindo uma trégua humanitária de mais de três dias.

Em resposta a uma pergunta sobre se pediu a Netanyahu que suspendesse as operações militares durante três dias para ajudar a facilitar este processo, ele disse: “Há mais de três dias que peço uma pausa. “Sim”, acrescentando mais tarde: “Tenho pedido uma pausa. pediu uma pausa mais longa para alguns deles.”

Questionado se estava frustrado com Netanyahu e se o primeiro-ministro israelita ouviu as coisas que o presidente pediu, ele minimizou as preocupações, mas disse que “demorou um pouco mais do que eu esperava”.

Esta é uma história de última hora e será atualizada.