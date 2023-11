Imagens de satélite analisadas pela Associated Press mostram o eixo do avanço israelita no início desta semana na Faixa de Gaza.

Dubai, Emirados Árabes Unidos (AFP) – Forças israelenses penetraram na cidade de Gaza ao longo de uma importante estrada costeira do Mediterrâneo como parte da sua guerra contra o Hamas, de acordo com imagens de satélite tiradas no início desta semana e analisadas pela Associated Press na quinta-feira.

Imagens tiradas pelo Planet Labs PBC na segunda-feira mostram uma visão de satélite de crateras de ataques de foguetes e nuvens de fumaça sobre as áreas ao norte da Cidade de Gaza, a maior área urbana no território bloqueado. As imagens também mostram antigas posições de tanques e veículos blindados israelenses em um dos três eixos de ataque usados ​​para isolar a cidade do resto da Faixa de Gaza.

A cidade viu centenas de milhares de pessoas fugirem após um mês de guerra desde então A incursão sem precedentes do Hamas em 7 de outubro no sul de Israel Que ceifou a vida de cerca de 1.400 pessoas.

O ataque levou a uma campanha punitiva de ataques aéreos e ao ataque militar de Israel à Faixa de Gaza, que até agora matou mais de 10.500 pessoas – dois terços delas mulheres e crianças, de acordo com O Ministério da Saúde na Faixa de Gaza controlada pelo Hamas.

A Planet Labs começou a atrasar a divulgação de imagens de Israel e dos territórios palestinos em meio à guerra, reconhecendo preocupações sobre o “potencial de uso indevido” de suas imagens, disse Will Marshall, cofundador e CEO da SAN. Empresa sediada em Francisco.

“A Planet continua a disponibilizar dados de observação da Terra em Gaza aos clientes, incluindo meios de comunicação e organizações humanitárias, consistente com o nosso compromisso com a transparência e a responsabilização”, disse Marshall em resposta às perguntas da AP antes da divulgação das imagens de segunda-feira. “A Planet não edita imagens e não recebemos solicitações de censura de imagens.”

A AP tem uma assinatura para acessar imagens do Planet Labs para auxiliar em suas reportagens em todo o mundo e para distribuir essas imagens para assinantes e membros.

As imagens de segunda-feira mostram as forças israelenses a cerca de um quilômetro (mais de meia milha) ao norte do campo de refugiados de Beach, um bairro denso adjacente ao centro da cidade de Gaza. A praia abriga famílias palestinas Aqueles que fugiram ou foram expulsos do que hoje é conhecido como Israel durante a guerra de 1948 que cercou a sua criação.

A sua posição corresponde ao que Testemunhas oculares na cidade de Gaza disseram à Associated Press, cujos correspondentes continuam a trabalhar na Faixa de Gaza. Na quarta-feira, uma testemunha disse à AP que viu soldados israelitas a combater o Hamas perto do Hospital Al-Shifa, que fica a cerca de 3 quilómetros (1,9 milhas) do local que as forças israelitas assumiram o controlo na segunda-feira.

As imagens publicadas pelo Hamas esta semana, dos seus combatentes envolvidos em combates de rua em rua com as forças israelitas, são consistentes com as características das áreas do norte da Faixa de Gaza. As filmagens divulgadas pelo exército israelense fizeram a mesma coisa.

O exército israelita recusou-se a comentar à Associated Press sobre as imagens de satélite e a sua estratégia na Faixa de Gaza.

Depois de emitir ordens para os civis deixarem a Cidade de Gaza, os soldados israelitas deslocaram-se para a Cidade de Gaza a partir de três locais.

Eles atravessam o extremo sul da cidade até o Mar Mediterrâneo. Entretanto, duas outras forças avançaram do norte, com forças em torno de Beit Hanoun, a leste, e forças vistas em imagens de satélite ao longo do Mediterrâneo, a oeste, de acordo com o Instituto para o Estudo da Guerra, com sede em Washington.

O instituto disse: “Essas operações de desinfecção geralmente levam semanas e às vezes meses”.

Imagens de satélite mostram mais de meia dúzia de tanques e veículos blindados israelenses circulando na segunda-feira pela rua Ahmed Orabi, uma estrada costeira no Mar Mediterrâneo que também inclui um conjunto de hotéis e restaurantes. Uma mesquita ao lado da rua aparece em ruínas.

As imagens mostram cerca de 20 outros veículos ao norte, num local que provavelmente serve como base operacional avançada para as forças israelenses. A algumas centenas de metros de distância, podem ser vistas mais de trinta crateras de impacto, muito provavelmente o resultado de uma forte barragem de fogo disparada anteriormente por Israel para limpar a área das suas forças.

Incêndios ardentes e edifícios destruídos podem ser vistos em toda a Cidade de Gaza.

Com os jornalistas fora da cidade impossibilitados de entrar, continua difícil recolher informações independentes sobre o que está a acontecer. Além dos vídeos e fotos publicados nas redes sociais, a crescente oferta de imagens de satélite de empresas comerciais tornou-se cada vez mais valiosa na elaboração de relatórios sobre áreas e países fechados.

Estas empresas podem capturar imagens altamente detalhadas que rivalizam com aquelas anteriormente limitadas a alguns países. As empresas Airbus e Maxar Technologies, sediadas no Colorado, também forneceram fotos aos jornalistas durante a guerra entre Israel e o Hamas. As duas empresas não responderam a um pedido de comentário.

Anteriormente, uma lei dos EUA de 1996, conhecida como Emenda Kyle-Bingaman, proibia as empresas norte-americanas de publicar imagens de satélite de alta resolução de Israel, para além das que estavam comercialmente disponíveis no estrangeiro. Mas à medida que as empresas comerciais lançam satélites de alta resolução para o espaço, essas imagens tornam-se mais amplamente disponíveis.

Estas imagens recém-disponíveis já foram usadas em reportagens sobre Israel antes. A Associated Press, apoiando-se nessas imagens, informou em 2021 que Uma instalação nuclear israelense secreta No centro do programa de armas nucleares não declarado do país, o país tem estado a passar pelo que parece ser o seu maior projecto de construção em décadas. Este trabalho parece continuar até hoje.