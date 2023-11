Zelensky diz que a Ucrânia ainda pode alcançar resultados no campo de batalha este ano

NOVA YORK (Reuters) – O presidente Volodymyr Zelensky disse nesta quarta-feira que a Ucrânia ainda tentará obter resultados no campo de batalha até o final do ano e que continua confiante de que Kiev acabará por obter sucesso na guerra, apesar das dificuldades no front.

Ele reconheceu o lento progresso da contra-ofensiva de Kiev no sul ocupado em uma entrevista via videoconferência na conferência Reuters Next em Nova York, e também elogiou um plano de campo de batalha ucraniano para 2024 que ele disse não poder revelar.

O seu tom contrasta com uma avaliação mais sombria feita na semana passada pelo seu comandante supremo, que disse que os combates, agora no seu 21º mês, podem estar a caminhar para um impasse e uma guerra de desgaste que poderia favorecer a Rússia.

“Temos um plano. Temos cidades muito específicas e direções muito (concretas) para onde nos dirigimos. Não posso partilhar todos os detalhes, mas temos alguns passos lentos no sul e também temos passos no leste. ” ele adicionou. Ele disse.

“E acho que alguns bons passos… perto da região de Kherson. Tenho certeza de que teremos sucesso. É difícil.”

As forças ucranianas estão a tentar estabelecer uma ponte na margem oriental do vasto rio Dnipro, na região de Kherson, grande parte da qual foi libertada no último contra-ataque rápido da Ucrânia, há quase um ano.

Zelensky enfatizou a necessidade de os ucranianos permanecerem unidos, algo em que disse que os líderes ocidentais poderiam ajudar à medida que a guerra continua, com um inverno de ataques aéreos e questões sobre a sustentabilidade da ajuda militar ocidental que se aproxima.

Desejando deixar claro que Kiev estava profundamente grato pela assistência militar do Ocidente, sem a qual disse que a Ucrânia não poderia manter os seus resultados no campo de batalha, acrescentou que as decisões sobre a prestação desse apoio “têm sido por vezes um pouco lentas”.

Em resposta a uma pergunta sobre se Kiev temia a possibilidade de Donald Trump regressar à Casa Branca após as eleições do próximo ano, ele disse que cabia aos cidadãos americanos eleger um novo presidente e que não poderia dizer se as suas eleições seriam bom ou mal.

Mas acrescentou que algumas votações no Partido Republicano dos EUA foram motivo de preocupação entre alguns ucranianos que temem uma mudança na política dos EUA em relação à Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visita um centro de treinamento de artilharia, em meio ao ataque russo à Ucrânia, em um local não revelado na Ucrânia, em 3 de novembro de 2023. Serviço de imprensa presidencial ucraniano/divulgação via imagem/arquivo da Reuters Obtenção de direitos de licenciamento

“Alguns dos votos dos republicanos tornaram-se agora realmente perigosos. É claro que o nosso povo teme tais votos”, disse ele.

A nível diplomático, reconheceu que a guerra em curso em Gaza distraiu a atenção global da situação da Ucrânia, mas disse que era importante continuar a apoiar a Ucrânia, cuja derrota empurraria dezenas de milhões de migrantes.

“Sinal muito importante”

Ele falou na entrevista horas depois de o executivo da UE publicar um relatório sobre o progresso da Ucrânia rumo à adesão, e recomendou que os membros do bloco comercial concordassem em iniciar negociações de adesão assim que as condições fossem atendidas.

Ele disse que o relatório fez da quarta-feira um “dia de sucesso” para a Ucrânia e enviou um “sinal muito importante”, observando que Kiev “fez muito” nas reformas anticorrupção que foram cruciais não apenas para a candidatura do país à adesão à União Europeia. .

“As reformas também contradizem o antigo sistema. Em primeiro lugar, estamos a fazer isso por nós, pelo nosso povo, precisamos disso”, disse ele.

As reformas são também vitais para as hipóteses da Ucrânia atrair milhares de milhões de dólares em ajuda para ajudar a reconstruir o país devastado pela invasão russa em Fevereiro de 2022. Expressou confiança na capacidade da Ucrânia de garantir que o processo de reconstrução pós-guerra esteja livre de corrupção.

Ele pediu a retirada de fundos dos ativos russos que foram congelados após a invasão e o seu uso na reconstrução da Ucrânia.

“Começamos a trabalhar nisso, fizemos progressos nisso e agora estamos começando a usar juros sobre alguns desses ativos. Precisamos de uma decisão conjunta para manter esses fundos agora congelados e levá-los para reposição. “

Para assistir ao palco global ao vivo, acesse a página de notícias da Reuters NEXT: https://www.reuters.com/world/reuters-next/

(Reportagem adicional de Olena Harmash e Yulia Disa) Escrito por Tom Balmforth. Editado por Alison Williams

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.