A BYD da China registra aumento de 21% nas vendas trimestrais de veículos elétricos, diminuindo a diferença com a Tesla

PEQUIM (Reuters) – A chinesa BYDDY relatou um aumento de 21% nas vendas de veículos elétricos no segundo trimestre, diminuindo a diferença com a Tesla (TSLA) depois de entregar o título de maior vendedor de veículos elétricos do mundo para sua rival americana no trimestre. primeiro.

De acordo com cálculos da Reuters baseados em seus relatórios mensais de vendas, a BYD vendeu 426.039 carros elétricos no segundo trimestre, de abril a junho. Isso representa cerca de 12.000 carros a menos do que as estimativas de entrega da Tesla no segundo trimestre.

Loja BYD e Autotorino em Milão. (Reuters)

Espera-se que a Tesla registre uma queda de 6% nas entregas de veículos no trimestre abril-junho na terça-feira, a primeira vez que a empresa norte-americana deverá registrar uma queda em dois trimestres consecutivos, já que enfrenta intensa concorrência na China e demanda lenta devido à escassez de modelos novos a preços acessíveis.

A empresa pode mais uma vez ceder o campeonato de carros elétricos à BYD se os resultados reais forem inferiores ao esperado, com o Barclays prevendo uma queda de 11% nas entregas do segundo trimestre, a maior de sempre para a Tesla.

A Tesla enfrentou um obstáculo após anos de rápido crescimento que a ajudaram a se tornar a montadora mais valiosa do mundo. Alertou em janeiro que o crescimento nas entregas em 2024 seria “significativamente menor”, ​​à medida que o apoio dos cortes de preços que duraram meses diminuiu.

A Reuters informou em maio que a fabricante de carros elétricos reduziu a produção de seu carro elétrico Modelo Y mais vendido em uma porcentagem de dois dígitos em sua fábrica em Xangai desde março para lidar com a fraca demanda por seus modelos mais antigos na China, seu segundo maior mercado depois do Estados Unidos.

Em comparação, a grande rival chinesa BYD manteve um crescimento constante nas vendas de veículos elétricos, enquanto startups de veículos elétricos como a Nio relataram um crescimento impressionante no último trimestre. As entregas de veículos NIO no segundo trimestre mais que dobraram, para 57.300 unidades.

Cui Dongxu, secretário-geral da Associação Chinesa de Automóveis de Passageiros, disse que os cortes de preços e a crescente mudança na demanda dos consumidores para carros elétricos e híbridos em vez de veículos movidos a gasolina são as principais razões por trás das fortes vendas dos fabricantes chineses de carros elétricos nos últimos meses. .

As vendas de veículos de nova energia, incluindo veículos eléctricos e híbridos na China, atingiram 46,7% das vendas totais de veículos em Maio, um novo máximo mensal, de acordo com dados da Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis.

