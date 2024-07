Os investidores encontraram paz na presidência de Trump mais uma vez

Os investidores mantêm-se calmos e activos, à medida que os pensamentos sobre uma segunda presidência de Donald Trump começam a surgir no meio do fiasco de um debate no horário nobre entre o presidente Joe Biden e os seus apoiantes.

“A única coisa que aprendemos com a discussão da semana passada é que o mercado chegou a um acordo com Donald Trump como o próximo presidente”, disse o chefe de estratégia de ações do Bradesco, Ben Laidler, no podcast “Opening Show” (vídeo acima ou ouça isto). aqui“Vimos os mercados subirem um pouco e não vimos tanta volatilidade.”

Trump e Biden deixaram os seguidores do debate atordoados, com o primeiro a jorrar mentiras, enquanto o segundo parecia fraco e incapaz de se conectar com a realidade.

Mas desde que o debate foi transmitido na noite de 27 de Junho, o S&P 500, o Nasdaq Composite e o Dow Jones Industrial Average caíram apenas ligeiramente.

As ações da Apple (AAPL), líder de mercado, subiram cerca de 1,6%, enquanto as ações da Amazon (AMZN) foram negociadas lateralmente.

Mike Wilson, estrategista do Morgan Stanley, diz que recebeu interesse de clientes em uma rotação de “negociações de Trump” de 2016 no espaço cíclico e de pequena capitalização na manhã seguinte ao debate.

“As expectativas do mercado quanto à expansão fiscal, à inflação e à desregulamentação sob a presidência de Trump estiveram por trás destes movimentos iniciais, na nossa opinião”, disse Wilson numa nota aos clientes.

Há uma área que vale a pena monitorizar para ver se a tese de Laedler está inteiramente correta: o florescente negócio da IA.

As ações da líder de IA Nvidia (NVDA) caíram 3% após a discussão.

“Acho que os investidores olham para a primeira presidência de Trump e acham que ela foi muito pró-negócios e ganhou muito dinheiro – talvez veremos uma repetição disso”, diz Laidler.

Os investidores têm geralmente desfrutado de fortes retornos durante a presidência de Trump, apesar de vários acontecimentos surpreendentes, como a pandemia da COVID-19 e a tempestade no Capitólio. Sem mencionar as novas tarifas sobre o principal parceiro comercial, a China.

O Dow Jones Industrial Average teve um retorno de 56% durante a presidência de Trump, segundo dados compilados pela LPL Financial. O índice Dow Jones atingiu um novo máximo de 126.

O S&P 500 subiu mais de 50%.

As ações da Apple subiram mais de 350% durante a presidência de Trump, parte de uma recuperação mais ampla nas ações de tecnologia.

Profissionais dizem que os ganhos foram impulsionados principalmente pelos cortes de impostos de Trump, que impulsionaram os lucros das empresas, e pelo efeito riqueza das ações, que estimulou os gastos dos consumidores.

Mas aqueles que antecipam o sol e o arco-íris numa potencial presidência de Trump podem querer reduzir as suas expectativas, pelo menos no início.

Wilson destaca que o cenário para o qual os mercados de ações estão se movendo é muito diferente daquele que era em 2016.

“Afirmamos que o ciclo está mais maduro hoje do que era em 2016, como evidenciado (entre outras variáveis) pelo declínio de dois anos e meio na série de indicadores económicos avançados do Conference Board”, disse Wilson.

A história continua

“O mercado acolheu favoravelmente a evidência de reinflação em 2016. A inflação não foi um obstáculo para os consumidores como é agora, e a economia dos EUA estava a recuperar da queda da indústria/commodities, cuja recuperação foi auxiliada pelas perspectivas de uma crise fiscal. /regime de política de recuperação. Hoje, a inflação está a moldar-se “Há ventos contrários significativos para o consumidor e a dinâmica da sustentabilidade financeira é uma prioridade para o mercado obrigacionista.”

O CEO da Ford (F), Jim Farley, diz que os consumidores podem estar um pouco nervosos com a eleição presidencial, mas ele não acha que isso prejudicará significativamente a demanda por carros. Saiba mais sobre os insights de Farley abaixo em “Visualização de abertura‘episódio.

