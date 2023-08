A automação residencial do Google ficou mais poderosa

Novas ações incluem abrir ou fechar dispositivos (como sombras), pausar ou retomar mídia, iniciar/pausar/retomar temporizadores, encaixar dispositivos, ativar efeitos de iluminação, reiniciar dispositivos, definir porcentagens de umidade desejadas e assim por diante. Você pode ver Lista completa de novos iniciantes e ações Em uma postagem do blog do Google.

Estou tão animado para esta última parte. Quando obtive acesso a um editor de texto pela primeira vez, configurei as luzes do meu escritório para acenderem quando um movimento fosse detectado no escritório. Funcionou bem até a primeira vez que entrei no escritório à noite para me virar sobre As luzes, apenas para serem acesas novamente quando eu saísse. O funil inicial seria muito útil.