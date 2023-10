Todos os jogos da Activision Blizzard que a Microsoft exibiu em seu novo trailer

A Microsoft lançou um trailer emocionante para comemorar a aquisição da Activision Blizzard, mostrando a riqueza de jogos que o Xbox possui agora (e aparentemente o que ele considera mais importante e deseja exibir).

Os títulos agora sob a bandeira do Xbox Games Studios são um pouco interessantes, com algumas das maiores franquias de videogame de todos os tempos aparecendo no trailer. World of Warcraft, Call of Duty, Diablo, Crash Bandicoot e Candy Crush aparecem ao lado de franquias do Xbox já possuídas, como Halo, Fallout, Forza e Starfield.

O trailer (acima) foi lançado junto com o anúncio da Microsoft de que agora possui a Activision Blizzard, um acordo de US$ 68,7 bilhões, o maior da história dos jogos. Você pode ler sobre todo o processo de aquisição, desde sua revelação em janeiro de 2022 até sua conclusão em outubro de 2023, na linha do tempo completa do IGN que descreve todos os desafios que a Microsoft teve que superar.

O Xbox está usando sua franquia para receber a Activision, a Blizzard e a editora móvel King em sua empresa. Por exemplo, em uma cena de World of Warcraft, um personagem diz: “Esta é a casa agora. Família.” Outro Pyschonauts 2 respondeu: “Isso é legal”.

Talvez Tychus Findlay, da Starcraft, resuma melhor como a Microsoft e a Activision Blizzard estão se sentindo agora. Activision, Nevasca, [and] “O Rei se junta à família Xbox”, diz o trailer, antes de Findlay intervir: “Já era hora”.

Activision Blizzard King junta-se ao trailer do Xbox

Outros jogos apresentados no trailer incluem Microsoft Flight Simulator, Tony Hawk’s Pro Skater, Sea of ​​​​Thieves, Sekiro: Shadows Die Twice, Fallout Shelter, Spyro, Minecraft, Hi-Fi Rush e Doom Eternal.

Muitas outras notícias chegarão junto com o anúncio do Xbox, é claro, incluindo que o polêmico CEO da Activision Blizzard, Bobby Kotick, permanecerá presidente da fabricante de Call of Duty até o final de 2023. Kotick disse que o chefe do Xbox, Phil Spencer, pediu que ele permanecesse no cargo. a função de CEO para o final do ano em curso, sugerindo uma saída em 2024.

Ryan Dinsdale é repórter freelancer da IGN. Ele vai falar sobre The Witcher o dia todo.