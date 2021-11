Vulcão La Palma, atualizações ao vivo hoje: erupção, alerta de tsunami e últimas notícias | Ilhas Canárias

Camisetas do Solidariedade arrecadam fundos para as vítimas do vulcão La Palma

Seis semanas após a erupção do vulcão espanhol La Palma, várias organizações locais apareceram Eles começaram a vender camisetas, bolsas e outras mercadorias para arrecadar dinheiro para aqueles que perderam suas casas ou empregos devido ao vulcão.

A mensagem é que La Palma continuará forte. Esta é apenas uma pequena contribuição para ajudar as pessoas afetadas, disse Pedro Garcia, 47, que dirige o Creaprint em Los Llanos de Arridan, a grande cidade mais próxima do fluxo de lava.

Em sua loja, uma imensa impressora mecânica está retirando o último lote de camisetas pretas com o desenho de placas de rua mostrando algumas aldeias presas no caminho de lava. “Quando isso acabar, será apenas o começo para nós. Há uma enorme incerteza no momento”, disse ele.

Mais de 2.000 das camisetas foram vendidas, no varejo por € 10 (US $ 11,58) cada, com todos os rendimentos indo para as vítimas.

Um desenho mostra um mapa estilizado de La Palma rodeado por pessoas unindo as mãos para criar um anel em forma de coração, enquanto em outro, a frase “Cinzas carregadas pelo vento, as memórias permanecem” cercam a imagem de um vulcão preto e branco. Carlos Cordero, 31, começou a vender mercadorias em sua própria loja de roupas em Los Llanos porque sentiu que essa era a maneira mais rápida de ajudar diretamente os ilhéus. Ele vendeu mais de 1.000 camisetas e bolsas.