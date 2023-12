A Reserva Federal está à beira do que alguns acreditam ser impossível: derrotar a inflação sem desencadear uma recessão severa

Washington (AFP) – Kan A inflação mais dolorosa Os americanos têm essa experiência desde 1981, quando “The Dukes of Hazzard” e “The Jeffersons” estavam no topo das paradas de TV. Contudo, a Fed parece agora prestes a derrotá-la – sem o elevado desemprego e a profunda recessão que muitos economistas esperavam que a acompanhassem.

A inflação tem diminuído de forma bastante constante desde que atingiu o pico em junho do ano passado, de 9,1%. Quando a medida de inflação preferida do Fed para Novembro for anunciada na próxima semana, provavelmente mostrará que, nos últimos seis meses, a inflação anual caiu abaixo da meta de 2% do Fed, de acordo com estimativas de economistas do UBS.

O custo dos bens – como carros usados, móveis e eletrodomésticos – caiu durante seis meses consecutivos. Em comparação com o ano passado, os preços das matérias-primas permaneceram inalterados, influenciados pela melhoria das cadeias de abastecimento globais.

Os custos da habitação e das rendas, o principal motor da inflação, estão a crescer mais lentamente. O crescimento dos salários também abrandou, embora permaneça acima da taxa de inflação. O crescimento salarial moderado tende a aliviar a pressão sobre restaurantes, hotéis e outros empregadores para aumentarem os seus preços para cobrir os custos laborais.

“Acho que é muito bom ver o progresso que estamos fazendo”, disse o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em entrevista coletiva na quarta-feira, após a última reunião de política monetária do Fed. “Se você olhar para… as medidas de seis meses, verá números muito baixos.”

Na sexta-feira, o Congressional Budget Office, uma agência apartidária, anunciou… Espera-se que a inflação caia para 2,1% Até o final do próximo ano.

As autoridades disseram que provavelmente haverá obstáculos no caminho para o controle total da inflação. “Ninguém está declarando vitória”, insistiu Powell. Ele reiterou que o banco central deseja ver mais evidências de inflação mais baixa antes de se sentir confiante de que está caminhando de forma sustentável para a meta de 2%.

Contudo, muitos economistas, geralmente cautelosos, estão agora prontos a declarar que a inflação está quase de volta ao controlo depois de mais de dois anos durante os quais impôs dificuldades a milhões de famílias americanas.

“A inflação parece estar de volta aos 2%”, disse Tim Dowie, economista-chefe da SGH Macroeconomics. “O Fed parece ter vencido essa batalha.”

Os aumentos de preços também são moderados no exterior, com ambos… banco da Inglaterra E Banco Central Europeu As taxas de juros de referência permanecem inalteradas esta semana. Embora a inflação permaneça em 4,6% no Reino Unido, caiu para 2,4% nos 20 países que utilizam o euro.

Com a desaceleração da inflação, Powell disse que os 19 funcionários do comitê de definição de políticas do Fed discutiram a possibilidade de reduzir as taxas de juros em uma reunião esta semana. As autoridades também esperavam que o Fed reduzisse a sua taxa básica de juros três vezes no próximo ano.

Esta postura representa uma mudança radical em relação à campanha de subida das taxas de juro que a Fed iniciou em Março de 2022. A partir daí, o banco central aumentou a sua taxa de juro de referência 11 vezes, de perto de zero para quase 5,4%, o seu nível mais elevado em 22 anos. Na tentativa de desacelerar os empréstimos, os gastos e a inflação. O resultado foram custos mais elevados para hipotecas, empréstimos para aquisição de automóveis, empréstimos comerciais e outras formas de crédito.

De repente, as palavras mais optimistas de Powell e as expectativas da Fed de reduzir as taxas de juro enviaram um sinal Índices do mercado de ações sobem essa semana. Os investidores de Wall Street esperam agora uma probabilidade de cerca de 80% de que o primeiro corte nas taxas ocorra quando a Fed se reunir em Março, e esperam um total de seis cortes em 2024.

Na sexta-feira, John Williams, presidente do Federal Reserve Bank de Nova Iorque e importante assessor de Powell, tentou deitar um pouco de água fria sobre essas expectativas. Falando à CNBC, Williams disse que era “muito cedo para pensar” se as taxas de juros seriam reduzidas em março. Mas ele também disse que sua previsão é de que a inflação caia “sustentavelmente” para 2%.

Os eventos da semana representam um afastamento do que aconteceu há apenas duas semanas, quando Powell fez exatamente isso Ele disse que era “prematuro”. Para ver se a Fed aumentou a sua taxa de juro directora para um nível suficiente para superar totalmente a inflação elevada. Na quarta-feira, ele indicou que o Fed quase certamente já havia terminado de aumentar as taxas de juros.

Os dados mais recentes parecem ter ajudado a mudar o pensamento de Powell. Na quarta-feira, uma medida de preços no atacado Foi menor do que os economistas esperavam. Alguns destes números são usados ​​para compilar a medida de inflação preferida do Fed, que, como resultado, deverá mostrar números de inflação muito mais baixos na próxima semana.

Powell disse que algumas autoridades do Fed atualizaram suas previsões econômicas na quarta-feira, pouco antes de serem divulgadas, à luz do relatório de preços no atacado abaixo do esperado.

“A velocidade com que a inflação caiu foi como um terremoto no Fed”, escreveu Doy em nota aos clientes na quarta-feira.

Entretanto, entretanto, a economia continua a crescer, desafiando os receios generalizados de há um ano de que 2023 traria uma recessão, o resultado de taxas de financiamento muito mais elevadas concebidas pela Fed. a Relatório de vendas no varejo na quinta-feira Mostrou que os consumidores aumentaram os seus gastos no mês passado, provavelmente encorajados pelo aumento dos descontos, o que também levaria a uma inflação mais baixa. Estas tendências apoiam a crença crescente de que a economia alcançará uma esquiva “aterragem suave”, na qual a inflação será derrotada sem a acompanhar a recessão.

“Achamos que o Fed não consegue acreditar na sua sorte: estamos de volta ao ‘puro controle da inflação’”, escreveu Krishna Guha, analista econômico do banco de investimentos Evercore ISI, em nota aos clientes.

Os economistas atribuem ao rápido aumento das taxas de juros do Fed a contribuição para a redução da inflação. Além disso, a recuperação das cadeias de abastecimento globais e Um salto no número de americanos – E os novos imigrantes – à procura de emprego – ajudaram a abrandar o ritmo de crescimento salarial.

Ao aumentar agressivamente a taxa básica de juros em cerca de 15 meses – o ritmo mais rápido em quatro décadas – as autoridades do Fed mantiveram em grande parte as expectativas de inflação dos EUA sob controle, disse John Stinson, professor de economia da Universidade da Califórnia, Berkeley. As expectativas podem tornar-se auto-realizáveis: se as pessoas esperam que a inflação suba, muitas vezes tomam medidas, como exigir salários mais elevados, que podem levar a preços mais elevados.

“Eles desempenharam um papel crítico”, disse Stinson.

No entanto, não é garantida uma descida sustentada da inflação. Um curinga são os preços dos aluguéis. Medições em tempo real dos novos arrendamentos de apartamentos mostram que esses custos estão a aumentar muito mais lentamente do que há um ano. Leva tempo para que esses dados cheguem aos números do governo. Na verdade, excluindo o que o governo chama de custos de “abrigo no local” – aluguéis, custo da casa própria e tarifas de hotéis – a inflação subiu apenas 1,4% no mês passado em relação ao ano anterior.

Mas Kathy Bostjancic, economista da Nationwide, disse estar preocupada com o facto de a escassez de casas disponíveis poder aumentar os custos da habitação nos próximos anos, potencialmente mantendo a inflação elevada.

Bostiancic disse que os aumentos das taxas de juros do Fed poderiam, na verdade, prolongar a escassez. As altas taxas de hipotecas atuais podem limitar a construção de casas, ao mesmo tempo que desencorajam os atuais proprietários de vendê-las. Ambas as tendências manteriam a oferta de casas e os preços elevados.

No entanto, os responsáveis ​​da Fed parecem confiantes nas suas previsões de que a inflação está a abrandar de forma constante. Em Setembro, 14 dos 19 decisores políticos da Fed afirmaram que havia riscos de a inflação subir mais rapidamente do que esperavam. Este mês, apenas oito disseram isso.

“A maioria das suas expectativas diminuiu e eles acham que alguma inflação é menos provável”, disse Preston Moye, economista-chefe do Employ America, um grupo de defesa.