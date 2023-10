7 melhores restaurantes na Madeira, o mais novo destino gastronômico de Portugal – Rob Report

Aninhada entre Portugal continental e Marrocos está a ilha subtropical portuguesa da Madeira. É uma reminiscência de um Havaí europeu, com seu charme tropical do velho mundo, uma joia bem guardada flutuando no meio do Oceano Atlântico. A paisagem da ilha vulcânica é inspiradora e dramática, independentemente da forma como a olhamos, desde as suas praias negras e rochosas, as florestas Laurisilva, património da UNESCO, as paisagens íngremes em socalcos e o clima ensolarado e ameno. A Madeira tem sido consistentemente classificada como o melhor destino insular do mundo pelos World Travel Awards desde 2013.

A cozinha madeirense é uma coleção de frutas e mariscos locais de comerciantes globais que passaram pela ilha a partir do século XV. Devido ao seu clima tropical fresco, os frutos comuns nas partes mais quentes da América Latina e da Ásia floresceram quando trazidos para a Madeira. A cana-de-açúcar foi introduzida na ilha a partir da Sicília e cresceu bem adaptada ao clima, estimulando o comércio com Portugal continental e a criação do rum português. As bananas são abundantes e um dos principais itens comerciais, principalmente para o continente. A Madeira é conhecida pelo seu vinho fortificado homónimo e pela abundância de marisco, que permeia todos os aspectos da gastronomia.

Até hoje, os chefs madeirenses inspiram-se em pratos tradicionais como a espetada, as lapas e o peixe-espada preto. A Madeira é uma ilha de eterna primavera, com produtos frescos disponíveis durante todo o ano, um dos principais contribuintes para que a Madeira se torne um destino gastronómico. Os inovadores culinários também são orgulhosamente madeirenses, esforçando-se por melhorar e inovar os seus pratos, respeitando a tradição.

Desde o início dos anos 2000, a Madeira tem sido um destino gastronómico tropical emergente. Em 2009, o Il Gallo d’Oro recebeu a primeira estrela Michelin na Madeira. Continuou a ser renovado até 2017, altura em que foi galardoado com as duas estrelas Michelin que mantém até hoje. Na edição 2023 do prestigiado guia, o restaurante liderado pelo chef Benoît Chinthon foi destacado com uma Estrela Verde, que premeia a sustentabilidade na gastronomia. Vários restaurantes da Madeira também já foram galardoados com o Repsol Sons, a versão espanhola das estrelas Michelin.

Aqui estão sete dos melhores locais para comer quando visitar a capital Funchal.